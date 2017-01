Region Pinneberg in Kürze : +++ Kinder/Jugendtelefon bei Zeugnissen ++ „Muhboot“ in Harburg versunken ++ Tangstedt: Bauhof investiert 79.000 Euro +++

1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert, dpa 1 von 1

Schleswig-Holstein Aktuell hat es wieder Hochkonjunktur: das Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbunds in Schleswig-Holstein. Geschaltet ist die Hotline zwar das ganze Jahr – „doch wenn es Zeugnisse gibt, dann richten wir uns auf besonders viele Anrufe ein“, sagt Koordinatorin Kerstin Großmann. Und an diesem Freitag ist es wieder so weit: Das erste Schulhalbjahr endet – und die Pennäler kommen mit den Noten dafür nach Hause. Sind die alles andere als gut ausgefallen und der Gesprächsfaden zu den Eltern schlecht – dann kann ein Anruf bei der Nummer gegen Kummer ein Einstieg sein, um eine Wende zum Besseren einzuleiten.

Hamburg Ein 30 Meter langes Werbeschiff ist am Freitag im Binnenhafen des Hamburger Stadtteils Harburg versunken. Auf dem Deck des Schiffs der Schokoladenmarke „Milka“ steht eine fünf Meter hohe, lilafarbene Plastikkuh, von der laut Polizei nur noch der Kopf aus dem Wasser ragt. „Weiter sinken kann es jedoch nicht, dafür ist der Hafen nicht tief genug.“ Das etwa 100 Tonnen schwere Schiff war in den Morgenstunden in starke Schräglage geraten. Wie es dazu kommen konnte, ist unklar. Eine Anliegerin rief die Polizei, nachdem sie von „Muh“-Lauten geweckt worden war, welche aus den Lautsprechern am Schiff ertönten. Vermutlich hatte die Schräglage des Schiffes das Abspielen des Tonbandes ausgelöst.

Tangstedt Insgesamt fünf Anschaffungen wünscht sich der Tangstedter Bauhof für dieses Jahr. Darunter ein neuer Trecker für etwa 50.000 Euro. „Der jetzige ist 18 Jahre alt und hat etwa 200.000 Kilometer runter. Er weist außerdem einige Probleme auf“, erklärte Volker Höhn (FDP), Ausschussvorsitzender des Bau-, Wege- und Umweltausschusses während der jüngsten Sitzung.

Schenefeld Noch ist unklar, was aus dem Sport-Restaurant und dem Festsaal in Schenefeld wird. Nun kommt der Stein aber ins Rollen: Am Donnerstag, 2. Februar, tagt der Finanzausschuss im Rathaus zu dem Thema Untergeschoss. „Die Parteien wollen sich dann positionieren“, sagt Norbert Essmann, Chef für Finanzen im Rathaus.

Wedel Sie hat sich in der letzten Runde im Assesment-Center gegen drei Mitbewerber durchgesetzt und wurde einstimmig vom Rat bestätigt: Gisela Sinz-König wird Nachfolgerin von Klaus Lieberknecht, der ende März in den Ruhestand geht. Am 1. April wechselt die aktuelle Halstenbeker Stadtplanerin und Leiterin des Ressorts Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt, auf den Chefposten des Fachbereichs Bauen und Umwelt in der Verwaltung der Rolandstadt.

Uetersen Schulsieger ist er bereits. Jetzt möchte Omar Zragoe, der die achte Klassenstufe der Rosenstadtschule besucht, auch in Kiel glänzen: bei einem Französisch-Wettbewerb der deutsch-französischen Gesellschaft. Der in Marokko geborene und seit zwei Jahren in Uetersen lebende Zragoe weiß, was auf ihn zukommt. Zwei Texte muss er im April in Kiel lesen − flüssig, mit entsprechender Betonung und natürlich exakter Aussprache. Bei seiner Vorbereitung wird der 13-Jährige von seiner Lehrerin, Ruth Krüger, unterstützt.

Pinneberg Das Team des Museums Pinneberg lädt für Sonnabend, 4. Februar, zu einem Familientag ein. Es besteht für Kinder, aber auch für Erwachsene die Möglichkeit, das Pinneberg Museum mit all seinen Schätzen kennenzulernen.

Langeln Carsten Wegner, Präventionslehrer der Polizei, wird am kommenden Montag, 30. Januar, in Langeln über Betrügereien im Alltag aufklären. Der Beamte vom Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Segeberg wird einen Vortrag beim Seniorenclub halten und über falsche Gewinnspiele, Datenklau im Internet und Taschendiebstähle aufklären.