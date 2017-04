Region Pinneberg in Kürze : Keine Zwischenfälle bei Osterfeuern +++ Erneut tödlicher Unfall bei Elmshorn +++ Minister kommt nach Schenefeld +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefanie Korn 1 von 1

Hamburg Tausende Menschen sind am Wochenende in ganz Norddeutschland zu den Osterfeuern gepilgert. Bei niedrigen Temperaturen, stürmischem Wind und Regenschauern versammelten sie sich mit Glühwein, heißer Schokolade und Bratwurst um die Flammen. Alles sei ohne größere Zwischenfälle verlaufen, hieß es am Sonntag aus den Lagezentren der Polizei in Hamburg und Schleswig-Holstein. In einigen Fällen wurden die Feuer aber wegen starken Windes abgesagt.

Elmshorn Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Gründonnerstag (wir berichteten) ist am Karfreitag erneut ein Mensch bei einem Unfall nahe Elmshorn ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, starb ein 49-jähriger Kollmaraner auf der Landesstraße 288 zwischen dem Verkehrskreisel Haarsmühle und Kollmar, nachdem er offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Wagen von der Straße abgekommen war.

Pinneberg Vor den Ostertagen legten die Bauarbeiter noch einmal eine Schippe drauf: An mehreren Stellen an der Westumgehung in Pinneberg wurde gleichzeitig gearbeitet. Alles blickt derzeit zur Siemensstraße. Dort sind die Brückenlager und Träger der Brücke über die Bahnlinie fertig, die Stahlträger der Konstruktion eingelegt und verschweißt. Ein Meisterwerk der Ingenieursleistung.

Uetersen Schwerer Unfall in Uetersen: Am Sonnabendabend waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsassistenten im Einsatz, nachdem sich im Kreuzungsbereich Tornescher Weg/Lesekampstraße/Ossenpadd ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet hatte. Laut Polizeiangaben war ein Autofahrer gegen 19.30 Uhr bei Rot über die Ampel gefahren, sein Fahrzeug krachte daraufhin gegen ein Taxi, das die Lesekampstraße passiert hatte und in Richtung Ossenpadd weiterfahren wollte. Die Taxifahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Barmstedt Der Countdown zum Frühlingsauftakt in der Schusterstadt läuft: Die Stadt Barmstedt und der Handels- und Gewerbeverein Barmstedt (HGB) laden auch in diesem Jahr wieder zum Barmstedter Frühjahrsmarkt mit Flohmarkt und Oldtimer-Schau ein. Auftakt ist am Sonnabend, 22. April, ab 12 Uhr.

Schenefeld Der Verkehrsminister Schleswig-Holsteins, Reinhard Meyer (SPD), kommt nach Schenefeld. Im Zuge der Veranstaltungsreihe „SPD im Gespräch“ lädt der SPD-Ortsverein mit dem Landtagsabgeordneten Kai Vogel für Donnerstag, 20.April, zur Diskussionsrunde zum Thema „U5 und ÖPNV für Schenefeld“ ein. Die Bürger sind eingeladen, Anregungen einzubringen und Fragen zu stellen. Im Mittelpunkt steht eine mögliche S-Bahn-Anbindung Schenefelds an Hamburg, um beispielsweise den vielen Pendlern den Arbeitsweg zu erleichtern. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr in der Begegnungsstätte, am Holstenplatz 3-5. Eine vorige Anmeldung ist nicht notwendig.

Wedel Die Linksabbiegerspur der Rudolf-Breitscheid-Straße an der Einmündung in die Rissener Straße in Wedel (B431 stadteinwärts) wird heute gesperrt. Grund sind Bauarbeiten im Kreuzungsbereich. Die Wedeler Stadtverwaltung bittet Autofahrer, früher abzubiegen und über die Straße Am Lohhof stadteinwärts zu fahren.

Quickborn Ein letzter Hammerschlag beendete am Ostersonntag die Vorbereitungen für die neue Saison der Torfbahn im Himmelmoor. Dan Zelck befestigte das Schild für den Kartenverkauf. Dann war alles bereit für die erste offizielle Fahrt in diesem Jahr. Gleich drei Fahrten bot die Arbeitsgemeinschaft Torfbahn Himmelmoor zum Start in die Saison an – sonst sind es zwei pro Fahrttag.

Schleswig-Holstein Die Examensnoten an deutschen Hochschulen sind seit den 70er Jahren immer besser geworden und sagen immer weniger aus. Flensburger Forscher haben diese „grade inflation“ systematisch untersucht und fordern ein Umdenken bei der Benotung: Für mehr Gerechtigkeit müsse Vergleichbarkeit her.