Pino Café : Kein Gastro-Betrieb mehr für alle

1 von 1 Foto: Mertin 1 von 1

Pinneberg | Gastronomie-Betrieb für alle war gestern. Das Pino Café in der Bahnhofstraße 12 in Pinneberg hat seit Anfang Dezember seinen Betrieb umgestellt. Drei Beschäftigte auf Ein-Euro-Basis sind dort aktuell schon im Einsatz, servieren und helfen in der Küche. Die Zahl der sogenannten „Arbeitsgelegenheitsjobs“ soll auf insgesamt zwölf Plätze aufgestockt werden. „Die Zuweisung der Ein-Euro-Kräfte ist an die Bedingung geknüpft, dass wir nicht in Konkurrenz mit einheimischen Wirten treten“, erläutert Susanne Wilk. Die Sozialarbeiterin ist die neue Leiterin des Cafés. Mit dem Einsatz der Ein-Euro-Jobber verknüpft ist die Auflage, die neuen Arbeitskräfte sozialpädagogisch zu betreuen. Besucher müssen künftig nachweisen, bedürftig zu sein. „Grundsätzlich gilt aber, dass wir hungrige Menschen nicht wegschicken, wenn sie ohne Ausweis vorbeikommen“, sagt Wilk. An die Stelle des ursprünglichen „Gastro-Betriebs für alle“ tritt das Café als sozialer Treff- und Anlaufpunkt. Das passt nach den Worten der neuen Chefin zum Konzept des Diakonischen Werks Hamburg-West/Südholstein angehörigen Cafés. Die Wohnungshilfe der Diakonie befindet sich zudem direkt nebenan. „Andere Besucher müssen sich leider ein neues Café suchen“, bedauert die neue Leiterin. Doch es gebe „genügend Lokalitäten im Umkreis, die auch Gäste verdient“ hätten.

Die Sozialarbeiterin bringt viel Erfahrung mit ein. 15 Jahre lang leitete sie eine Notunterkunft für Wohnungslose im Süd-Harz. „Es war mir ganz wichtig, dass meine neue Stelle wieder in den Bereich Kirche beziehungsweise Diakonie fällt“, betont sie. Das Café hat montags bis freitags täglich von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Zusätzlich soll es ein weiteres, von der Diakonie betreutes Angebot am Nachmittag geben: das Café Pino international. Der zweimal nachmittags angebotene internationale Treff richtet sich in erster Linie an Flüchtlinge und Menschen aus allen Ländern.

Susanne Wilk freut sich auf die neue Herausforderung. Die Sozialarbeiterin ist dafür verantwortlich, das Konzept umzusetzen und den sozialen Treff zum Anlaufpunkt zu gestalten. Sie plant, im neuen Treff einen Leseplatz mit Tagespresse einzurichten. Neben der bereits eingerichteten Ecke soll es ein Plätzchen für Gesellschaftsspiele geben. „Kinder sind hier sehr willkommen“, betont sie. Wilk ist überzeugt: „Es ist für die Menschen wichtig, dass sie hier einen Platz zum Austausch und Reden haben.“ Der Treff solle für sie „ein Stück normales Leben“ beinhalten. Dazu passt die Grundmaxime der Einrichtung: Alkohol ist im Pino tabu. Es handelt sich um einen suchtmittelfreien Raum. Das Pino Café hat ab Montag, 9. Januar, wieder geöffnet.



von Felicitas Mertin

erstellt am 04.Jan.2017 | 12:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen