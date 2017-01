Am Freitag, 20. Januar, findet die Jahreshauptversammlung der Marinekameradschaft (MK) ab 18.30 Uhr in den Räumen des PSV in der Klaus-Groth-Promenade 2a statt. Hauptthema wird die Jubiläumsveranstaltung zum 90. Geburtstag der MK im März sein. Zudem sind eine Mehrtagesfahrt für Mai oder Juni, und die Teilnahme an der Matjeswoche geplant.



von René Erdbrügger

erstellt am 15.Jan.2017 | 15:57 Uhr