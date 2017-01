40 Jahre alt und volles Programm : Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Prisdorf feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag

1 von 1 Foto: meyer 1 von 1

Prisdorf | Die Jugendfeuerwehr Prisdorf hat ein ereignisreiches Jahr vor sich. Dies wurde während der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend deutlich. Die Nachwuchsabteilung wurde vor 40 Jahren gegründet, ein Anlass, der dazu führte, dass die Prisdorfer Einsatzkräfte am 9. Juli den Kreisjugendfeuerwehrtag ausrichten werden. „Wir können stolz sein, dass diese Entscheidung getroffen wurde“, lobte Bürgermeister Rolf Schwarz (BBP). Wilfried Vater, der damals als 22-Jähriger der erste Prisdorfer Jugendwart wurde, sagte: „Ich bin gespannt auf die nächsten 40 Jahre.“ Er habe damals mit seiner Verlobten lange gesprochen, ob er die Verantwortung übernehmen sollen. So habe er letztendlich in einem Jahr zwei Frauen bekommen: seine Ehefrau und die Jugendfeuerwehr. „Und beides hat 40 Jahre gehalten“, sagte er und sorgte damit für Gelächter. Ernst-Niko Koberg, ehemaliger Kreisjugendfeuerwehrwart, lobte die Jugendwehr, dass sie für ihr Alter doch noch echt gut aussehe.

Die Prisdorfer Nachwuchseinsatzkräfte haben ein bewegtes Jahr hinter sich, wie im Jahresrückblick von dem scheidenden Jugendgruppenleiter Julian Hildebrandt deutlich wurde. Außer Pfingszeltlager und Kreisjugendfeuerwehrtag waren die Jungen und Mädchen auch rege am Dorfleben beteiligt. Ob die Organisation des Tannenbaumfeuers oder die Teilnahme an der Aktion „Sauberes Schleswig-Holstein“ – „Wir können alles, wir schaffen alles“, sagte Jugendwart Jan Heitmann. Dieser wurde während der Sitzung mit der Leistungsspange der Jugendfeuerwehren in Bronze ausgezeichnet. Heitmann, der sich auch auf Kreisebene für die Jugendwehren einsetzt, wurde für seine „besondere und ruhige Art“ gelobt. Seit sieben Jahren ist er der Chef des Ausbilderteams in Prisdorf. „Manchmal kommt man nicht mit Schokolade als Dankeschön aus“, sagte Wehrführer Helmut Hoyer zu dem Geehrten. Drei Neuaufnahmen verzeichnete die Jugendwehr im vergangen Jahr. Drei Kameraden wurden nun in die Einsatzabteilung verabschiedet.

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr haben während der Sitzung ihren neuen Vorstand gewählt. Jugendgruppenleiter wurde Marvin Splettstößer, sein Stellvertreter und gleichzeitig erster Gruppenführer wurde Lars Brandes. Er wurde außerdem als Jugendfeuerwehrmann des Jahres 2016 ausgezeichnet, da er nicht nur an den Übungsdiensten eine hohe Beteiligung vorweisen konnte, sondern auch bei den sogenannten Sonderdiensten wie dem Tannenbaumfeuer. Lena Jappe wurde zur zweiten Gruppenführerin gewählt. Die Kasse führt in diesem Jahr Fabian Sinn und Ole Iversen nahm die Wahl zum Schriftführer an.

von Geertje Meyer

erstellt am 28.Jan.2017 | 15:00 Uhr