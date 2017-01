Harte Klänge und feine Kunst : „Jugend Musiziert“: Der Nachwuchs spielt auf hohem Niveau

1 von 1 Foto: Janina Schmidt 1 von 1

Quickborn | 120 junge Musiker im Kreis Pinneberg haben seit Monaten fieberhaft geübt, zuletzt verbrachten viele täglich mehrere Stunden am Instrument. Die Aufregung stieg zunehmend. Am vergangenen Freitag und Sonnabend war es endlich soweit: Der 54. Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ wurde im Quickborner Artur-Grenz-Saal und im Norderstedter Festsaal am Falkenberg ausgetragen.

Wer die Preisträger hören möchte, kann dies am Sonntag, 12. Februar, um 16 Uhr und um 18 Uhr im Artur-Grenz-Saal zu Quickborn, Am Freibad 7, während des traditionellen Preisträgerkonzerts tun. Eine weitere Möglichkeit ist das Landessiegerkonzert des Hamburg Airports im Kulturwerk am See, Am Kulturwerk 1 in Norderstedt, am 1. Mai um 18 Uhr.

Die Teilnahme ist immer aufregend und erfordert viel Engagement am Instrument. Aber es lohnt sich. Viele kommen immer wieder. „Das schöne ist die familiäre Atmosphäre. Wir haben die Möglichkeit, einige Kinder über Jahre hinweg zu begleiten“, sagte Frank Engelke, Vorsitzender des Regionalausschusses „Jugend Musiziert“. Auch die Teilnehmer wissen den Wettbewerb zu schätzen. Felix Stümke (14) trat in der Solowertung Gitarre (Pop) an und nahm, wie die meisten, das Beratungsgespräch mit der Jury in Anspruch: „Die Jury war sehr nett. Sie haben mir Dinge gesagt, die mir nie aufgefallen wären. Ich konnte viel mitnehmen.“ Kiyan Postler (13) und Donna Kim Schulte (13) nahmen jeweils an der Klavier-Solowertung teil. Kiyans Vater befürwortet die Teilnahme, „weil es auf das Leben vorbereitet. Er hat sich ein Ziel gesetzt und jetzt setzt er es gerade um. Egal, wie es ausgeht. Den Spaß an der Sache soll man fördern.“

Donna Kim bereitet sich schon seit einem Jahr auf den Wettbewerb vor, aber nicht allein. Kiyan und Donna Kim sind Schüler der Konzertklasse der Little Opera, die mit ganzheitlichen Methoden talentierte Jugendliche auf Wettbewerbe vorbereitet. Dazu gehören auch Musikpaten: Ältere Jugendliche mit Erfahrung, die wöchentlich mit ihren Schützlingen üben. Die größere Nähe der jungen Leute soll Stress nehmen und Lockerheit bringen. „Sie sitzt über den ganzen Tag verteilt immer mal wieder am Klavier, spielt einfach, von ganz allein. Da kommen mehrere Stunden zusammen,“ berichtet Donna Kims Mutter. Der stellvertretende Vorsitzende des Regionalausschusses, Lorenz Jensen, organisiert gemeinsam mit Engelke den Wettbewerb im Kreis seit 21 Jahren. Auch ihm ist dabei nie die Motivation abhanden gekommen: „Es geht auch um die Vernetzung der Musikverbände, was den Nachwuchs besser fördert.“ Jensen ist Musiker, Musiklehrer und Leiter der Musikschule Quickborn, wo auch die Geschäftsstelle des Regionalwettbewerbs „Jugend Musiziert“ ansässig ist. Er war auch schon häufig in der Jury. So konnte er kurzerhand selbst einspringen, als sich ein Jurymitglied verspätete. Auch dieser unkomplizierten Improvisationsfähigkeit und Kompetenz der Organisatoren ist es zu verdanken, dass der Wettbewerb wie immer reibungslos und gerecht ablief – auch wenn bei Musiklehrern, Eltern und Teilnehmern manchmal die Nerven blank lagen.

Die Ergebnisse wurden am Sonnabendabend im Festsaal am Falkenberg bekannt gegeben. Drei Teilnehmer mit voller Punktzahl boten einen Auszug aus ihrem Programm: Yannick Cong Long (9) am Klavier und ein Duo bestehend aus Fiona Hagner (15, Violoncello) und Johanna Olde (16, Violine). Ebenfalls volle Punktzahl erreichte Benedikt Zimmer (11, Solo Klavier).

Engelke bedankte sich bei allen Teilnehmern, Musiklehrern und Eltern. Dank sagte er auch den Kreisen Pinneberg und Segeberg, sowie der Sparkasse Südholstein und dem Hamburg Airport für die finanzielle Unterstützung. Und er bemerkte den Beginn einer Renaissance: „Die Anmeldezahlen für Blockflöte sind schon lange rückläufig. Dieses Jahr erlebten wir eine Überraschung: Es traten vier Blockflötenensembles an, und alle auf hohem Niveau.“

von Janina Schmidt

erstellt am 25.Jan.2017 | 12:15 Uhr