Jürs-Brücke ab Montag gesperrt

Am Montag ist es so weit. Dann wird die Käpten-Jürs-Brücke wie angekündigt für drei Tage voll gesperrt. Von Montag bis einschließlich Mittwoch, 6. bis 8. Februar, können Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger die Brücke täglich zwischen 8.30 und 15.30 Uhr nicht benutzen. Diese Sperrung ist laut Auskunft der Stadt erforderlich, weil eine neue Firma die zukünftige Wartung der Brücke übernimmt und in die komplexe Elektrik, Mechanik und Hydraulik der Anlage eingewiesen werden muss. Gleichzeitig finden diverse Schulungen für das Bedienpersonal statt.

von Tobias Thieme

erstellt am 03.Feb.2017 | 17:37 Uhr

