Immer mehr Gaffer bei Einsätzen : Jahresrückblick: Die Feuerwehr zieht Bilanz

Rellingen | „Gottseidank war an Silvester nicht viel los“; so lautete die Bilanz von Rellingens Wehrführer Jürgen Timm. Insgesamt zweimal mussten die Kameraden ausrücken, berichtete er. „Das ist deutlich weniger als im letzten Jahr.“

Dieser Eindruck zieht sich laut Angaben des Rellinger Feuerwehrmanns durch das gesamte Jahr 2016: „Es war verhältnismäßig ruhig“, betont Timm. Insgesamt gingen 98 Alarmierungen bei der Feuerwehrwache im Ellerbeker Weg 6 ein – im Vergleich: vergangenes Jahr waren es 138. „Da sind unsere Übungseinsätze noch nicht miteinbegriffen“, erläuterte Timm. Er habe gerade jüngst die Jahresbilanz erstellt, sagt er. „Die meisten Einsätze waren in vergangenen Jahr technische Hilfeleistungen. Da haben wir 23 Einsätze verzeichnet. Aber auch 18 Kleinbrände sind bei uns aufgelaufen“, fasst Timm die Bilanz zusammen. Während des vergangenen Jahres schlugen laut Wehrführer insgesamt 14 Brandmeldeanlagen Alarm. „Allerdings kann man davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte der Geräte eine Fehlmeldung abgesetzt haben. Das kann an unterschiedlichsten Gründen liegen“, erläutert er. So könne ein Blitzeinschlag oder Sturm für ein Auslösen sorgen, sagt Timm. „Aber lieber einmal zu viel als einmal zu wenig ausrücken“, betont der Feuerwehrmann. Alles in allem sei das Jahr „nicht so aufregend wie andere gewesen“, in denen die Feuerwehr bis zu 150 Mal ausrückte, vergleicht Timm.

Eines habe ihn in diesem Jahr jedoch sehr verwundert: „Die Problematik mit den Gaffern wird von Jahr zu Jahr schlimmer“, sagt der Wehrführer verärgert. So habe erlebt, dass ein Autofahrer auf der Autobahn angehalten habe, um mit seinem Handy Fotos zu machen, berichtet Timm. „Damit wird er selbst zu einer Gefahr und gefährdet sich selbst“, appellierte er an den gesunden Menschenverstand. Nichtsdestoweniger sehe er 2017 positiv entgegen: „Wir haben für das neue Jahr vieles auf dem Zettel. So werden wir zum Beispiel im Februar unseren Fuhrpark erweitern und planen mit einem weiteren Einsatzfahrzeug“, verriet Timm.

von Fabian Marciniak

erstellt am 04.Jan.2017 | 17:30 Uhr