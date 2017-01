Grundsatzurteil : Ist das das Aus für Sonntags-Shopping?

1 von 1 Foto: Roolfs 1 von 1

Gleich in zwei Städten des Kreises Pinneberg öffnen am Sonntag die Geschäfte: Das „Stadtzentrum Schenefeld“ lädt zum „Winterzauber“ ein und in der Wohnmeile Halstenbek lautet das Motto „Elbphänomenal“. Nun hat ein Schreiben des Wirtschaftsministeriums in Kiel die Diskussion über verkaufsoffene Sonntage neu entfacht. Denn die Behörde weist nachdrücklich auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hin – und dieses legt die Latte für eine Genehmigung sehr hoch.

Grundsätzlich gilt in Deutschland: Sonntags bleiben die Geschäfte zu. Allerdings können Städte und Gemeinden anlässlich von Märkten, Messen oder ähnlichem Sondergenehmigungen erteilen. Dort setzt das Urteil der Verwaltungsrichter an. Die Ordnungsämter sollen nur zustimmen, wenn nicht die Öffnung der Geschäfte im Vordergrund stehe, sondern der jeweilige Anlass. Oft eine nicht ganz einfache Gewichtung: Im Falle der „Elbphänomenale“ ist der Anlass für den Shopping-Sonntag beispielsweise die Eröffnung der Elbphilharmonie. Und in dem Schreiben, das das Ministerium an die lokalen Behörden verschickt hat, heißt es weiter, dass „die Ladenöffnung in engem räumlichen Bezug zu dem besonderen Anlass stehen muss“. Außerdem müsse sichergestellt sein, dass der Anlass der Öffnung selbst mehr Menschen anlocken würde als der Einzelhandel.

Die Folge des Kieler Schreibens hat unter anderem das Stadtmarketing Pinneberg zu spüren bekommen: In zwei Fällen muss hier das Konzept überarbeitet werden. Pinnebergs Stadtmanager Dirk Matthiesen machte aber deutlich: „Dieser Zug ist noch nicht abgefahren.“ In den anderen Städten des Kreises Pinneberg wird sehr unterschiedlich mit dem Hinweis aus Kiel umgegangen. Für Gewerkschaften und Kirchenvertreter ist es ein Urteil, dass bestärkt. Aus Sicht der Einzelhandelsvertreter und Stadtmanager dagegen haben die Leipziger Richter einer Entwicklung der Innenstädte Steine in den Weg gelegt.

Im November 2015 hatte das Bundesverwaltungsgericht die Rahmenbedingungen für die Genehmigung einer Sonntagsöffnung eng abgesteckt. Kernbotschaft: Es muss erst einen klaren Anlass für die Öffnung der Geschäfte geben. Und dieser Anlass – ein Markt, eine Messe oder eine ähnliche Veranstaltung – muss mehr Menschen anlocken, als es allein der Einzelhandel erledigen würden. Für den Pinneberger Stadtwerkelauf heißt das: Durch die Laufveranstaltung mit ihrem Rahmenprogramm müssen mehr Personen in die City gelockt werden, als es allein durch den Einzelhandel der Fall wäre.

Im Dezember 2016 hatte das Kieler Wirtschaftsministerium nun einen Brief an alle zuständigen Genehmigungsbehörden – in der Regel die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden – geschickt, mit dem ausdrücklichen Hinweis auf das Urteil des Verwaltungsgerichts. Zu spüren bekam das unter anderem das Stadtmarketing Pinneberg. Die Konzepte von zwei der vier beantragten verkaufsoffenen Sonntage müssen überarbeitet werden. Laut Stadtmanager Dirk Matthiessen seien die Veranstaltungen zum Stadtwerkelauf am 24. September und am 11. Juni zum Comedy-and-Arts-Festival unstrittig. Fraglich ist aber laut Verwaltung, ob der für den 2. April geplante Fahrradfrühling mehr Leute anziehen würde als der Einzelhandel. Und der Laternenumzug Anfang November startet am Abend: Die Geschäfte aber öffnen am Nachmittag. Matthiessen sagte: „Wir hoffen, dass wir mit überarbeiteten Konzepten das Ziel erreichen können.“ Aus der Gewerbeabteilung der Stadt Pinneberg hieß es: „Wir werden jetzt noch einmal genauer hinsehen.“

Schnäppchentag, Elphi-Fest, Ochsenmarkt

Ganz so klar nehmen Vertreter anderer Städte und Gemeinden im Kreis Pinneberg auf Nachfrage nicht Bezug auf den Brief aus Kiel. Axel Hedergott von der Stadtverwaltung Schenefeld sagte, dass bisher der zum 8. Januar beantragte verkaufsoffene Sonntag anlässlich der Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg genehmigt wurde. Allgemein sagte Hedergott: „Anträge auf Genehmigungen verkaufsoffener Sonntage wurden und werden bei der Stadt Schenefeld sorgfältig geprüft und dann beschieden.“

Für die Wohnmeile Halstenbek hat die dortige Gemeindeverwaltung bereits für vier Termine ihr Okay gegeben: für den 8. Januar zum Wohnmeilen-Schnäppchen-Verkauf, den 5. März zum Familientag, den 24. September aus Anlass des Oktoberfests und den 20. Oktober zum Goldenen Herbstfest mit Halloween. Mit Blick in die Zukunft teilte Elisa Schröder, Leiterin des Ordnungsamts auf Anfrage mit: „Das Schreiben des Wirtschaftsministeriums beziehungsweise die Auswirkungen auf die Genehmigungspraxis in Halstenbek werden derzeit noch geprüft.“ Auch in Elmshorn und Uetersen sehen die Stadtvertreter für die in diesem Jahr angesetzten Termine keinen Anlass zur Umplanung. Und aus Wedel hieß es auf Nachfrage von Stadtsprecherin Martina Weisser: „Wir haben schon immer darauf geachtet, dass es zunächst einen Anlass gibt und dann die Geschäfte geöffnet werden.“ In Wedel dürfte auch in diesem Jahr für den traditionsreichen Ochsenmarkt am 30. April ein verkaufsoffener Sonntag beantragt werden. Und Weisser machte deutlich, dass dieser wieder genehmigt wird.

Nora Münstermann, Fachbereichssekretärin Handel bei der Gewerkschaft Verdi, zeigte sich erfreut über das Urteil und den Brief aus Kiel: „Die Öffnungszeiten sind lang genug. Viele Supermärkte haben täglich von 7 bis 23 Uhr geöffnet. Warum muss man dann auch noch am Sonntag einkaufen gehen?“ Ähnlich sieht das Natalie Lux vom Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf, der auch den nordöstlichen Kreis Pinneberg umfasst: „Grundsätzlich ist es wichtig, einen festen freien Tag zu haben. Aber wir sind auch für Kompromisse offen.“

Julia Körner von der Industrie- und Handelskammer zu Kiel hingegen betont: „Verkaufsoffene Sonntage sind werbewirksam für die Region wichtig. Das lässt sich nicht konkret am Umsatz des Tages messen. Für den stationären Einzelhandel ist es ein starkes Marketinginstrument.“ Ähnlich sieht das Stadtmanager Matthiessen: „Vor allem die inhabergeführten Geschäfte profitieren. Das ist eine fest Größe, an der wir nicht drehen wollen.“

Der rechtliche Rahmen für die verkaufsoffenen Sonntage wird im Gesetz über den Ladenschluss (LadSchlG) des Bundes und ergänzend über das schleswig-holsteinische Ladenöffnungszeitengesetz (LÖffZG) geregelt. Laut Paragraf 14 des Bundesgesetzes dürfen „Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen geöffnet sein“. Und weiter: „Der Zeitraum, während dessen die Verkaufsstellen geöffnet sein dürfen, ist anzugeben. Er darf fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 18 Uhr enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen.“ Im entsprechenden Landesgesetz heißt es außerdem: „Der Karfreitag, der 1. Mai, der Oster- und Pfingstsonntag, der Volkstrauertag und der Totensonntag, die Adventssonntage, die Sonn- und Feiertage im Dezember sowie der 24. Dezember dürfen nicht zur Öffnung von Verkaufsstellen nach dieser Vorschrift freigegeben werden.“

von Florian Kleist

erstellt am 06.Jan.2017 | 12:27 Uhr