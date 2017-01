Hasloh : Investor für Wohnungen gesucht

1 von 1 Foto: Springer 1 von 1

Hasloh | Während der nicht-öffentlichen Beratungen des Bauausschusses Ende vergangenen Jahres diskutierten die Politiker unter anderem darüber, wie das Grundstück am Mittelweg nach dem Abriss des Kirchsaals und des Pastorats vermarktet werden soll. Geplant ist, die Gebäude unmittelbar nach Fertigstellung der neuen Kirche am Kronkamp dem Erdboden gleichzumachen. Lediglich der ehemalige Kindergarten im Mittelweg 4 bleibt stehen.

Das erste Ergebnis der Debatte gab Bürgermeister Bernhard Brummund (SPD) während des Neujahrsempfangs der Gemeinde bekannt: „Nach dem Abriss im Herbst sollen dort kostengünstige Mietwohnungen gebaut werden und dafür suchen wir einen Investor.“ Auch sozialer Wohnungsbau sei ein Wunsch der Gemeinde. „Bislang ist dies nur eine Absichtserklärung des Bauausschusses, die entsprechenden Beschlüsse dazu müssen jetzt auf den Weg gebracht werden“, erklärte Brummund im Gespräch mit unserer Zeitung. Im Zuge der Planungen für den zweiten Bauabschnitt der Neuen Mitte habe das Gremium schon jetzt darüber nachgedacht, wie das etwa 3600 Quadratmeter große Areal mitten im Dorf künftig genutzt werden soll.

Das Geld für den Abriss liegt schon bereit: Im Zuge des Grundstückstauschs zwischen der Kirchengemeinde und der Gemeinde Hasloh war vereinbart worden, dass die für den Abriss veranschlagte Summe von der Kirche auf einem Konto hinterlegt wird. „Wir haben bereits mit dem Kreisbauamt gesprochen: Ein eigener Bebauungsplan ist hier nicht notwendig“, erläuterte Brummund. Auch eine Änderung des Flächennutzungsplans sei nicht nötig. „Das oder die Gebäude müssen sich lediglich störungsfrei in die Umgebung einfügen“, sagte Brummund.

Nur noch der Investor fehlt

Fehlt also nur noch ein Investor, der der Gemeinde das Grundstück abkauft und Mietwohnungen baut. Vorteil der Gemeinde: „Wir erhalten den Kaufpreis, haben damit Einnahmen, die wir dringend brauchen und haben keine weitere Arbeit damit“, fasste Brummund die Vorteile zusammen. Allerdings sei wichtig, dass der Bauherr genaue Vorgaben bekomme, was gebaut werden soll.

„Noch sind keine Gespräche gelaufen, darum kümmern wir uns in Kürze“, kündigte der Bauausschussvorsitzende Thomas Krohn (CDU) an. Die Gemeinde könne es sich schlicht nicht leisten, dort selbst günstigen Wohnraum zu bauen. Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Kay Löhr sieht es als „wünschenswert“ an, preiswerte Wohnungen zu errichten. „Für einen Investor ist es erst ab 25 Wohneinheiten interessant – es bleibt abzuwarten, ob das machbar ist“, sagte Löhr. Grundsätzlich sei er dafür, das Grundstück angemessen zu vermarkten. Darüber habe ein fraktionsübergreifender Konsens geherrscht.

von Ute Springer

erstellt am 25.Jan.2017

