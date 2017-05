In der Drostei wird die Nacht durchgeschwoft

vergrößern 1 von 1 Foto: Pt 1 von 1

Nach dem großen Erfolg der ersten „Dance Night“ im April wird am Sonnabend, 27. Mai, wieder in den historischen Barock-Sälen der Drostei in Pinneberg die ganze Nacht durchgetanzt. Außer einem DJ und einem Live-Saxofonisten erwartet die Gäste ein kostenfreier „Welcome Drink“. Ab 21 Uhr geht es los. Der Eintrittspreis im Vorverkauf beträgt 15 Euro. Tickets an der Abendkasse kosten 20 Euro.

>www.eventagentur-blankenese.de/events

von René Erdbrügger

erstellt am 04.Mai.2017 | 11:14 Uhr