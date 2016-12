Region Pinneberg in Kürze : ++ Im Drogenrausch über die Autobahn 23 ++ Weihnachtsdorfbilanz in Pinneberg ++ Aktives Jahr für die DRK-Bereitschaft ++

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Halstenbek/Elmshorn Am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr ging bei der Pinneberger Polizei die Meldung über eine Mercedes C-Klasse mit auffälliger Fahrweise Höhe der Ausfahrt Halstenbek ein. Auf der Höhe von Pinneberg schloss die Polizei auf und gab per Signalzeichen zu verstehen, dass der 42-Jährige anhalten solle. „Der Fahrer fuhr jedoch unbeirrt fort und stumpf an dem Einsatzwagen vorbei“, teilte Nico Möller, Polizeipressesprecher, mit. Erst mit Hilfe einer weiteren Streife verließ der Fahrer die Autobahn auf Höhe Horst/Elmshorn – nach weiteren „besorgniserregenden Fahrmanövern“, wie es Möller beschrieb. Bei der Verkehrskontrolle fielen sowohl der Alkoholatem- als auch Drogenvortest positiv aus. „Der führerscheinlose Fahrer warf im Rahmen der Kontrolle einen Clipbeutel mit einer kräuterähnlichen Mischung durch den Innenraum. Auf der Wache wurde eine Blutprobe entnommen“, ergänzte Möller.

Pinneberg Das Wetter hat mitgespielt: Das Pinneberger Weihnachtsdorf, das heute um 21 Uhr zu Ende geht, verzeichnet einen neuen Besucherrekord. Der Hamburger Veranstalter Jens Stacklies geht von etwa 90.000 Gästen aus. Gestern zog er ein positives Fazit: Das Weihnachtsdorf habe sich etabliert. Stacklies sieht eine große Zukunft für Regionalmärkte. „Sie sind ein toller sozialer Treffpunkt.“ Dieses Jahr habe viel Spaß gemacht. Stacklies will Pinneberg auch weiterhin treu bleiben. Ein Weihnachtsdorf 2017? An ihm soll es nicht scheitern, so der Unternehmer.

Uetersen Das Deutsche Rote Kreuz unterhält an mehreren Standorten im Kreisgebiet „gemischte Bereitschaften“. Diese Gruppen, bestehend aus Männern und Frauen, sind Teil der Schnelleinsatzgruppe des DRK-Kreisverbands. In Uetersen wurde jüngst Bilanz gezogen. Die Rosenstädter Helfer können auf ein sehr aktives Jahr verweisen.

Quickborn Die Stadtwerke Quickborn werden 2017 voraussichtlich weniger Gewinn als in den Vorjahren an die Kommune abführen. Bisher schüttete das Unternehmen im Durchschnitt pro Jahr 80 Prozent des Gewinns aus, berichtete Alfred Haack (Grüne), Vorsitzender des Ausschusses für kommunale Dienstleistungen.

Elmshorn Wegen steigender Zusammenführungen von Flüchtlingsfamilien sucht die Stadt Wohnungen ab 65 Quadratmeter. Kontakt: Amt für Soziales, Tel. 04121-231451.

Wedel Für Sonntag, 8. Januar, lädt die Stadt Wedel zum traditionellen Neujahrsempfang in den Raatssaal im Rathaus ein. Stadtpräsident Ulrich Kloevekorn und Bürgermeister Niels Schmidt haben eine Neujahrsansprache vorbereitet. Zudem sollen die Ehrennadeln an die vorgeschlagenen engagierten Bürger der Stadt verliehen werden. Zwischendurch sorgen Elin Bell und Fabio Niehaus, Dozenten der Wedeler Musikschule, für ein musikalisches Programm. Die Veranstaltung beginnt um 11.15 Uhr. Zum Ende des offiziellen Teils singen alle zusammen die Nationalhymne, danach lädt die Stadt zum Sektempfang.

Schenefeld „Das wird ein sehr spannendes Jahr für Schenefeld“, prophezeit Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD). Tatsächlich steht viel an. Im Gespräch verrät sie aber die großen Projekte und Herausforderungen für die Düpenaustadt. Besonders beim Stadtkern soll es mit Volldampf vorangehen. Der Architektenwettbewerb läuft an. Europaweit können Vorschläge eingereicht werden, wie der neue Stadtkern aussehen soll. Auch an den Schulen der Stadt passiert einiges: Zwei Mensen werden gebaut, etliche Klassenräume saniert.

Hamburg Im neuen Jahr geht's endlich los in der Hamburger Elbphilharmonie: Mit der Uraufführung ihrer Performance „Figure Humaine - Menschliches Antlitz“ am 1. Januar wird die Choreografin Sasha Waltz die Foyers des soeben fertig gestellten Konzertgebäudes am Hafen einweihen. Zur spektakulären Architektur der Elbphilharmonie erklärte sie: „Sie wirkt wie eine Welle, die sich aus dem Wasser in die Stadt hinein und aus der Stadt heraus bewegt. Die Idee des Wassers und des Organischen sind Elemente, mit denen ich mich in meiner Choreografie auseinander gesetzt habe.“ Dabei seien die Menschen - die Tänzer und das Publikum - wie Wasser, das den Konzertsaal, für sie „das eigentliche, pulsierende Herz des Hauses“, umspült. Zugleich gerate das Thema „Körper“ in vielfachen Facetten zu einem Aspekt ihrer Performance, sagte Waltz.

Schleswig-Holstein Die Sanierung des Konzertsaales der Musik- und Kongresshalle (MuK) in Lübeck wird planmäßig in der zweiten Aprilhälfte 2017 abgeschlossen. Damit sei die Saison 2017 des Schleswig-Holstein Musik Festivals an diesem Ort gesichert, sagte Schleswig-Holsteins Kulturministerin Anke Spoorendonk (SSW) am Donnerstag. Die Ministerin übergab Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) einen Zuwendungsbescheid über zwei Millionen Euro, mit der das Land die Sanierung unterstützt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund sieben Millionen Euro. Der Saal musste im September 2015 wegen gravierender statischer Mängel der Saaldecke gesperrt werden. Seither finden Konzerte und Messen im Foyer, der sogenannten Rotunde, statt. Am 22. und 23. April 2017 werde als erster Künstler der Comedian Paul Panzer wieder im Großen Saal auftreten, sagte die Geschäftsführerin der MuK, Ilona Jarabek. Am 1. Juli soll dann das Schleswig-Holstein Musik Festival in dem Saal eröffnet werden.