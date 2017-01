Neuer Schwung für „Spitzenfrauen“ : IHK will das Unternehmerinnen-Netzwerk kooperieren

1 von 1 Foto: Kleist 1 von 1

Elmshorn | Es begann als Stammtisch von Elmshorner Frauen, die unternehmerisch tätig sind und entwickelte sich zu einem stetig wachsenden Netzwerk. Knapp 35 Unternehmerinnen arbeiten in dem Forum „Spitzenfrauen im Norden“ zusammen. Sie tauschen sich aus, unterstützen sich gegenseitig und präsentieren sich auf der gemeinsamen Internet-Seite. Jetzt soll das Netzwerk mit einer weiteren Kooperation neuen Schwung erhalten: Die Zweigstelle Elmshorn der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel und die „Spitzenfrauen im Norden“ bauen ihre Zusammenarbeit aus. Was 2016 mit zwei Veranstaltungen erfolgreich begann, wird dieses Jahr ausgebaut.

Die Themen, die bei diesen Fortbildungen anstehen, sind zunächst einmal weder speziell für Frauen noch wären sie besonders für Männer geeignet: Online-Recht, Kundenpflege, die Suche nach geeigneten Marktlücken und mehr. Aber für Gisela Malasch von den „Spitzenfrauen“ macht es durchaus einen Unterschied, ob bei diesem Treffen ein Mann dabei ist. „Wenn Frauen unter sich sind, dann geht es einfach anders zu“, erzählt die selbstständige Anbieterin von Seminaren unter anderem zum Thema Zeitgestaltung. „Frauen gehen offener an Probleme heran. Sie finden auch viel häufiger gemeinsam eine Lösung, während sich bei Männern oft ein Wortführer findet, dessen Idee dann alle Folgen.“ Eine Einschätzung, die Paul Raab – Leiter der IHK-Zweigstelle Elmshorn und ein Mann – durchaus teilt: „Männer schnallen oftmals gleich den Werkzeuggürtel um, sobald ein Problem auftaucht. Ohne zunächst zu überlegen, wo eigentlich der Kern des Ganzen liegt. Der Verlauf von Diskussionen ist einfach ein anderer.“

Außer der reinen Information geht es an den Abenden, für die fast alle die IHK Elmshorn ihre Räume in der Kaltenweide 6, zur Verfügung stellt, um Austausch. „Frauen haben eher kleine Unternehmen oder arbeiten als Freiberuflerin allein. Das heißt, sie haben keine Kollegen oder Kolleginnen für den Austausch. So bieten wir im Rahmen der Netzwerkveranstaltungen die Möglichkeit, andere Frauen nach ihren Erfahrungen oder nach besonderem Wissen zu fragen“, sagt Heike Zeriadtke, wie Malasch eine der Gründungsfrau der „Spitzenfrauen im Norden“.

Die Info-Veranstaltungen sind für Mitglieder des Netzwerks „Spitzenfrauen“ kostenlos. Externe Gäste zahlen 15 Euro. Das Expertinnengespräch am 29. März ist nur für die Unternehmerinnen offen, die eine Gold-Mitgliedschaft gewählt haben.

von Florian Kleist

erstellt am 18.Jan.2017 | 16:00 Uhr

