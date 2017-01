Ali Cebir droht Vernehmung vor Gericht : „Ich habe keine Angst und mache weiter“

1 von 1 Foto: Cornelia Sprenger 1 von 1

Elmshorn | Eine Beschimpfung als „Esel“ oder „Schizophrener“ löst heutzutage in den Sozialen Medien kaum noch ein Schulterzucken aus. Für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan reicht das aus, eine mindestens vierjährige Haftstrafe zu verhängen. Im Fokus eines aktuellen Verfahrens steht der Elmshorner Ali Cebir. Das Amtsgericht Elmshorn hat den 37-Jährigen für Mitte Februar zu einer Vernehmung geladen – auf Ersuchen der Türkei, weil Cebir „mehrfache Beleidigung des Staatspräsidenten“ vorgeworfen wird. Es ist die zweite Vernehmung in einem halben Jahr, zu der Cebir vorgeladen wurde. Im Sommer war ihm Propaganda für eine terroristische Organisation vorgeworfen worden.

Für Cebirs Anwalt Mahmut Erdem ist die Vorladung vor Gericht – erst durch die Staatsanwaltschaft Itzehoe, jetzt durch das Amtsgericht Elmshorn – nicht nachvollziehbar. „Einerseits kritisieren deutsche Politiker die Verhaftungen von tausenden Juristen, Journalisten und politischen Oppositionellen in der Türkei. Und andererseits kommt die deutsche Justiz in ganz ähnlichen Fällen türkischen Rechtshilfeersuchen nach.“ Die deutsche Justiz spiele der Türkei damit in die Hände. „Das hier sind keine rechtsstaatlichen Verfahren. Das hätte das Justizministerium zurückweisen müssen. Nach dem Gesetz darf Rechtshilfe nur dann geleistet werden, wenn in dem Verfahren auch deutsche Gerichte einander Rechtshilfe leisten könnten.“ Für Erdem sind die Äußerungen von Cebir jedoch keine persönlichen Beleidigungen, sondern politische Meinungsäußerungen. „Wie oft wird Merkel derzeit als Landesverräterin beschimpft“, sagt Erdem. „Dafür würde in Deutschland niemand vor Gericht kommen.“

Ali Cebir lebt seit 19 Jahren als anerkannter Flüchtling mit seiner Familie in Deutschland. Nach seinen Erzählungen hatte 1998 die türkische Polizei seinen Vater, einen kurdischen Aktivisten, verschleppt und gefoltert. Seitdem hat Cebir keinen Fuß mehr in die Türkei gesetzt. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht Cebir schon seit Jahren Informationen aus der Türkei. Informationen, für die seine Kontaktleute in der Türkei sofort verhaftet worden wären, zum Beispiel Videos von Anti-Erdogan-Demonstrationen und Nachrichten über Festnahmen und Repressionen gegen Erdogan-Gegner. Die jüngste Anklage bezieht sich auf vier Einträge von Cebir auf Facebook. In der Anklageschrift werden sie zitiert. Unter anderem verwendete Cebir für Erdogan eine Ableitung mit dem Wort „ker“, das auf kurdisch „Esel“ bedeutet. In einem anderen Beitrag kommentierte Cebir ein Video des Senders Fox TV über Erdogan mit dem Satz „Er ist wirklich ein Schizophrener, ein Kranker“.

Cebir und Erdem wollen den Vernehmungstermin verstreichen lassen – weil sie gegen die ihrer Ansicht nach zu Unrecht einberufene Vernehmung protestieren wollen. Laut Dominik Groß, Sprecher des Amtsgerichts, ist der Termin für die Vernehmung im Februar unabhängig davon bereits aufgehoben worden. Die Begründung: Das Gericht hätte nur einen Teil der Akten erhalten, diese seien für eine Vernehmung unzureichend.

Vom Tisch ist das Verfahren nicht. Allerdings: Cebir droht in Deutschland höchstens eine Geldbuße, wenn er nicht vor Gericht erscheint. In der Türkei sähe das anders aus – dort müsste er für die beiden Vergehen mit mindestens 14 Jahren Haft rechnen. Aber dafür müsste Cebir schon freiwillig in die Türkei gehen – oder von Deutschland ausgeliefert werden. Erdem sieht eine andere Gefahr: Durch die Anklageschrift ist in der Türkei Cebirs Anschrift für jeden zugänglich. Erdem befürchtet Übergriffe von türkischen Schlägertrupps. Ali Cebir bleibt zuversichtlich: „Ich habe keine Angst und mache weiter.“

von Cornelia Sprenger

20.Jan.2017