Parkplätze statt Bürgersteig : Horn in Thesdorf: Anwohner bekommen neue Parkplätze - gegen ihren Willen

Pinneberg | Etwa 13 Quadratmeter groß ist die Fläche vor dem Haus der Familie Dolling in der Straße Horn in Pinneberg-Thesdorf. Dort waren bis vor kurzem noch Sträucher und Blumen gepflanzt. Jetzt gab es einen Kahlschlag. Es sind die ersten Arbeiten im Zuge des Baus von etwa 13 neuen Parkplätzen. Diese städtische Fläche, die die Familie bislang gärtnerisch nutzen und pflegen durfte, soll bald für Stellflächen genutzt werden.

Die Planungen laufen, eine Vermessung wurde bereits vorgenommen, aber das Projekt erregt derzeit die Gemüter aus einem ganz bestimmten Grund: „Es soll auch der vorhandene Fußweg entfernt werden. Dafür sollen Fahrzeuge zukünftig im rechten Winkel zur Fahrbahn parken“, sagt Thomas Dolling.

Auch seinen Nachbarn will man die Parkplätze sozusagen vor die Nase setzen. Acht Parteien seien betroffen, so Dolling. „Ich möchte dies hier noch einmal wiederholen: Es gibt heute einen Fußweg, der ersatzlos entfernt wird. Wir alle haben dies zuerst nicht begreifen können, mussten aber nach Gesprächen mit dem Bauamt dann doch erfahren, dass dies wirklich so geplant ist“, sagt Dolling. Der Anwohner und seine Nachbarn befürchten, dass es zu einem Verkehrschaos kommen könnte, denn: „Somit müssen sich alle Fußgänger und Fahrradfahrer auf der Straße, hinter den ein- und ausparkenden Fahrzeugen und zwischen dem fließenden Verkehr im unübersichtlichen Kurvenbereich ihren Weg suchen, da der Fußweg zukünftig nicht mehr existieren wird.“

Und: „Wir als Anwohner sehen täglich zu den Schulzeiten das Verkehrsaufkommen und fragen uns, warum die Stadt Pinneberg so mit der Sicherheit der ‚schwächeren Verkehrsteilnehmer‘ umgeht.“ Hintergrund: An der schmalen Straße befindet sich die Johann-Comenius-Schule und die Kita „Die Senfkörner“. „In anderen Gemeinden und auch in Hamburg geht der Trend dazu, Parkplätze abzubauen zur Sicherheit der Fußgänger, in Pinneberg geht man offensichtlich einen anderen Weg“, so Dolling.

Die Parkplatzsituation in der Straße sei bereits diffus gewesen, so der Anwohner. Ein Schild weist auf Schüler hin, sonst gibt es keine Verkehrsschilder. Auch in den Kurven wurden die Autos abgestellt. In den neuen Plänen sieht er aber keine Verbesserung der Situation. An die Stadt haben sich die Anwohner schon gewandt: „Das Bauamt sieht keine Erhöhung der Gefahr, wir hoffen das Bauamt hat Recht.“ Dolling wollte von der Verwaltung auch wissen: „Wer hat daran Interesse, dass die 13 Parkplätze gebaut werden? Aus welchen Mitteln wird der Bau bezahlt? Gibt es in Pinneberg nicht sinnvolle Projekte, für die dringender Geld ausgegeben werden muss? Ist sich die Politik im Klaren darüber, was dort passiert?“

von René Erdbrügger

erstellt am 24.Jan.2017 | 12:00 Uhr