„Wir tragen alle Verantwortung“ : Holocaust-Gedenktag: Die Besucher in der Drostei halten Erinnerung an die NS-Opfer wach

Pinneberg | „In diesem Raum ist niemand, der persönliche Schuld trägt“, stellte Kreispräsident Burkhard E. Tiemann klar. „Aber wir tragen alle Verantwortung.“ Verantwortung dafür, dass sich nicht wiederholt, woran 60 Besucher der Gedenkveranstaltung am Freitagabend in der Drostei erinnerten. Sie fand am 72. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz statt.

Bundesweit ist am Freitag an die Millionen Opfer des Holocaust erinnert worden. Der 27. Januar wurde 1996 in Deutschland zum Holocaust-Gedenktag erklärt, seit 2006 wird an diesem Tag auch weltweit der Opfer gedacht. Anlass ist die Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch Soldaten der Roten Armee. Mindestens 1,1 Millionen Menschen waren dort unter der nationalsozialistischen Herrschaft vergast, zu Tode geprügelt oder erschossen worden oder an Krankheiten und Hunger gestorben.

Vor zehn Jahren führte Tiemann diese Gedenkfeier ein, die auf eine Anregung des kürzlich verstorbenen Bundespräsidenten Roman Herzog zurückgeht: Der 27. Januar als „nachdenkliche Stunde inmitten der Alltagsarbeit“, das ist für Tiemann „Aufgabe und Verpflichtung bis in alle Zukunft“.

Ganz ohne Alltag ging es dann doch nicht: Tiemann hatte vor einem Jahr Auschwitz besucht. Die Polen-Reise hatte im Anschluss für heftige Diskussionen gesorgt. Sogar der Kreistag beschäftigte sich in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema. Der Kreispräsident nutzte am Freitag die Gelegenheit, um noch einmal klarzustellen, dass die Reise den Kreis „keinen Cent gekostet“ habe. Er betonte, dass selbst wenn sie mit 800 Euro zu Buche geschlagen hätte, das Geld zur Vorbereitung von Reisen junger Menschen aus dem Kreis in die Gedenkstätte gut angelegt gewesen wäre.

Anschließend ging Tiemann wieder auf den eigentlichen Anlass des Abends ein. Vor allem junge Menschen sollen sensibilisiert werden, um „jeder Gefahr der Wiederholung entgegenzuwirken“, wünschte sich der Kreispräsident in Anlehnung an Roman Herzog. Wie das funktionieren kann, darüber sprach Ingo Waschkau, Geschäftsführer des Pinneberger Kreisjugendrings. „Die Erinnerung wach zu halten, ist eine schwierige Aufgabe“, so Waschkau, für die es „kein Patentrezept“ gebe. Reisen nach Auschwitz beurteilte er allerdings als probates Mittel, dort werde der „Wahnsinn am ehesten sichtbar“.

Zeitzeugen machen deutlich, dass das Geschehen kein abstrakter Unterrichtsinhalt ist; aber sie wird es nicht mehr lange geben. Im Schulunterricht brauche das Thema „die Bereitschaft der Schüler, das Thema anzunehmen“. Positiv bewertete Waschkau die „Aktion Stolpersteine“, bei der in allen Städten des Kreises Pflastersteine im Boden vor den letzten Wohnsitzen von NS-Opfern verlegt wurden: „Hierauf sprechen junge Leute an.“ Es gehe darum, ihnen zu verdeutlichen, was die Nazi-Ideologie mit ihrem Alltag zu tun habe; wo sich ihre Linien bei den Themen Syrien, Flüchtlinge oder Folter und Mord in afrikanischen Staaten wiederfinden.

Als zweiter Redner erinnerte Landespastor Heiko Naß, Sprecher der Landes-Diakonie, an 5000 schleswig-holsteinische Behinderte und psychisch Kranke, die im Zuge der Euthanasie von den Nazis ermordet wurden; teilweise mit Hilfe diakonischer Einrichtungen. Die hätten sich inzwischen alle „mehr oder weniger schnell“ dieser Verantwortung gestellt und sie wissenschaftlich aufarbeiten lassen. Naß wies darauf hin, dass das industrialisierte Töten im Dritten Reich mit einer „fortschreitenden gesellschaftlichen Verrohung“ vorbereitet worden war: Hassparolen und Denunziantentum zählte er dazu. „Böse Worte können böse Taten im Gepäck führen“, mahnte Naß.

von Jann Roolfs

erstellt am 30.Jan.2017 | 12:10 Uhr