Region Pinneberg in Kürze : +++ Hochzeitsmesse in Uetersen +++ Pinneberger Feuerwehr verliert Mitglieder +++ Elbvertiefung +++

Schenefeld Ausstellung „Malerei zu Zweit“: Der Kunstkreis präsentiert im Schenefelder Rathaus 32 Bilder von Imma Perelló Farré und Annegret Fahr. Die Ausstellung ist noch bis zum 19. Februar im Rathaus zu sehen.

Quickborn Der Rotary Club Quickborn wird sein Engagement zugunsten Jugendlicher und junger Erwachsener in diesem Jahr ausweiten. Geplant ist ein Mentorenprogramm.

Elmshorn Musikgenuss mit hohem Spaßfaktor: Ein Konzertereignis der ganz besonderen Art haben zahlreiche Musikfreunde aus der Krückaustadt und Umgebung am Sonnabend im Forum der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule (KGSE) in Elmshorn erlebt. Im Rahmen des deutsch-französischen Kulturfestivals „arabesques“ trat das französische Musiker-Quartett Les Désaxés auf.

Pinneberg Mitgliederschwund der Feuerwehr: Die Pinneberger Wehrleute leiden unter einem Rückgang ihrer Mitgliederzahl. 138 Mitglieder zählt sie derzeit.

Barmstedt Ausgezeichneter Nachwuchs: Hinter der Jugendfeuerwehr Barmstedt liegt ein ereignisreiches Jahr. „Im vorigen Jahr haben wir 21 Übungsdienste absolviert, bei denen wir feuerwehrtechnische Dinge gelernt haben“, berichtete Jugendgruppenleiter Julian Raabski.

Uetersen Hunderte Besucher haben sich gestern auf der Hochzeitmesse im Parkhotel Rosarium umgesehen. Höhepunkt neben den Brautmodenschauen war eine Hochzeit inmitten des Messetrubels. Das Ja-Wort gaben sich Syed Sheraz Saqib Ahmed und Lisa-Marie Ahmed-Michelsen.

Wedel Lego-Roboter und Stummfilmstars: „Wir sind dabei, unser Magazin auf dem Dachboden zu sortieren“, sagte Susanne Weiss, Leiterin des Wedeler Stadt-Museums im Gespräch. Aus dieser Arbeit ergibt sich auch das erste Programm-Highlight des Jahres: Bis in den Mai zeigt das Stadtmuseum unter dem Motto „Schätze vom Dachboden“ immer wieder neue Fundstücke aus dem Magazin.

Hamburg Die Stunde der Wahrheit ist da: Der Worte sind genug gewechselt. Der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts entscheidet am kommenden Donnerstag, ob die Unterelbe tiefer und breiter ausgebaggert werden darf.

Schleswig-Holstein Daniel Günther soll’s richten. Die nordelbische CDU wittert nach fünf Jahren in der Opposition Morgenluft. Im Dezember sahen Demoskopen die Partei überraschend acht Prozentpunkte vor der SPD. Am Wochenende trat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) während des Landesparteitags in Neumünster auf.