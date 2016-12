Hilfe für Angehörige

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Pinneberg bietet jeden ersten Mittwoch im Monat eine Gruppe für Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen im Kreis an. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 4. Januar, in der Begegnungsstätte der Awo, Fahltskamp 30, ab 18 Uhr statt. In vielen Situationen sind Familienmitglieder mit einbezogen und belastet im Umgang mit der Erkrankung und dem Erkrankten. Die Angehörigen haben in der Gruppe die Chance sich auszutauschen, Sorgen zu teilen und neue Wege zu finden. Die Teilnahme ist kostenfrei.

von René Erdbrügger

erstellt am 27.Dez.2016 | 11:06 Uhr

