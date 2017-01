Polizei rät zu Vorsicht : Herrchen aufgepasst: Ein Hundehasser verteilt Rasierklingen-Köder

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Prisdorf | Erst klang es nur nach einem über das Internet verbreiteten Gerücht, gestern erschien dann eine Frau in der Polizeiwache Kummerfeld und erstattete Anzeige: Das alles deutet darauf hin, dass derzeit ein Hundehasser im Bereich Prisdorf mit Rasierklingen versetzte Köder auslegt und sich bereits mehrere Tiere verletzt haben.

Wie die Polizei in Kummerfeld mitteilte, hätten sich in den vergangenen Tagen in mehreren Online-Netzwerken Meldung über die gefährlichen Fundstücke gehäuft. Unter anderem gibt es eine Internetseite www.giftkoeder-radar.com, auf der entsprechende Warnhinweise verfasst wurden. Die Hunde seien immer im Bereich der Bahnstrecke und entlang der Straße Dahl auf die Rasierklingen-Köder gestoßen. Die Polizei Kummerfeld zählte in den vergangenen Wochen vier Fälle, von denen allerdings nur einer zur Anzeige gebracht wurde. Laut Polizei sei der Hund einer Frau im Bereich Dahl in die Büsche gesaust und dann mit einem blutigen Maul wieder zurückgekommen. Der Tierarzt in Uetersen, der den Hund untersuchte, stellte dann markante und sehr gerade Schnitte im Maul des Tieres fest, wie es auf Nachfrage in der Praxis hieß.

Die Polizei empfiehlt, auf Gassi-Runden in Prisdorf derzeit besonders auf den Hund zu achten und bei einem Verdacht auf gefährliche Köder einen Tierarzt und die Polizei zu kontaktieren.

von Florian Kleist

erstellt am 30.Jan.2017 | 18:00 Uhr

