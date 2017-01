Haslohs Baustellen im neuen Jahr

vergrößern 1 von 3 Foto: Springer 1 von 3

Was waren die wichtigsten Entwicklungen des abgelaufenen Jahres, was steht im neuen Jahr an? Haslohs Bürgermeister Bernhard Brummund hat die wichtigsten Fragen unserer Redakteurin Ute Springer beantwortet:

Beginnend mit dem Negativen: Als herben Rückschlag muss man die angekündigte Schließung der Volksbank zum 1. April bezeichnen. Diese Maßnahme ist für den Ort höchst bedauerlich, allerdings offensichtlich leider nicht zu verhindern.

Aber zum Glück gab es viel mehr positive Entwicklungen. Erstaunlich viel wurde erreicht, etliches davon schon seit vielen Jahren angestrebt, leider lange vergeblich. Um so schöner, wenn es jetzt dann doch gelingt.

Dazu gehört auch ein Erfolg bei dem Bestreben, die Belastungen durch den immer stärker werdenden innerörtlichen Verkehr einzudämmen. So hat die Gemeinde erreicht, dass in Teilen des Garstedter Weges eine Tempo-30-Regelung (Schulwegsicherung) eingerichtet werden darf. Seit vielen Jahren hatte sich die Gemeinde vergeblich dafür eingesetzt, jetzt wurde es endlich genehmigt – vor allem dank der Unterstützung durch Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD).



Neue Kirche und Betreutes Wohnen

Auch im baulichen Bereich gibt es viele Fortschritte, so mit der Sporthalle, die wieder voll funktionsfähig ist. Außerdem wurde mit dem Bau von Gebäuden für das betreute beziehungsweise altersgerechte Wohnen begonnen, das sich die Gemeinde schon seit langem wünscht. Ende 2017 werden die ersten Mieter dort eingezogen sein.

Auf der Fläche direkt daneben entsteht das neue Zentrum der evangelischen Kirchengemeinde Quickborn-Hasloh. Viele haben es nicht für möglich gehalten, dass in Hasloh eine neue Kirche gebaut wird, jetzt wird es Wirklichkeit. Somit ist gesichert, dass die Kirchengemeinde auf Dauer das örtliche Leben bereichern wird. Im Sommer 2017 soll alles fertig sein.

Ein Stück weiter südlich gibt es eine weitere Großbaustelle, nämlich an der Peter-Lunding-Schule. Dort entsteht das „Lernhaus Hasloh“, geplant als „Offene Ganztagsgrundschule“.

Gut, dass die Gemeinde für dieses Projekt 750.000 Euro Zuschuss aus Mitteln eines Förderprogramms der Europäischen Union erhält. Das zu erreichen war eine große Herausforderung und mit viel zusätzlicher Arbeit für die Mitarbeiter der Verwaltung verbunden, denen ich dafür besonders danken möchte.

Trotz des Zuschusses bleibt es eine gewaltige finanzielle Kraftanstrengung, die sich aber lohnt, denn sie ist von Nutzen für unsere Kinder. Das muss es der Gemeinde wert sein, zumal dadurch auch der Fortbestand des schönsten Gebäudes im Ort sichergestellt wird.

Vorangekommen sind wir auch bei der Unterbringung von Flüchtlingen: Mehr als die Hälfte wohnt inzwischen in fünf Unterkünften in unserem Ort. Allen, die sich um die zu uns gekommenen Menschen kümmern, gebührt großer Dank und Anerkennung.



Musikzug, Gospelchor und Volksspielbühne

Weitere positive Ereignisse in Hasloh: Dazu gehören die Aufführungen der Volksspielbühne, die Auftritte des Musikzuges der Feuerwehr, des Gospelchores und des Männergesangvereins. Darauf können wir uns auch im Jahr 2017 freuen.

Im kommunalpolitischen Bereich wird uns im neuen Jahr die Frage beschäftigen, wie die Trägerschaft der Gemeinschaftsschule Rugenbergen zukünftig geregelt werden soll, denn die Übergangsvereinbarung zwischen dem Amt Pinnau und den Gemeinden Bönningstedt, Ellerbek und Hasloh läuft Ende des Jahres aus.

Ein weiterer Schwerpunkt wird die Reparatur von gemeindlichen Straßen und Wegen sein. Hier gibt es großen Handlungsbedarf. Darüber hinaus wird es um die Planungen für den zweiten Bauabschnitt der „Neuen Mitte“ gehen. Inzwischen wurden weitere Flächen erworben, und jetzt geht es an die konkrete Umsetzung.

Unabhängig davon will die Gemeinde auch bei dem Vorhaben „Entwicklung eines Gewerbegebietes“ Fortschritte machen. Inzwischen haben sogar 20 örtliche Gewerbebetriebe ihr Interesse daran bekundet. Eine dafür eingerichtete Arbeitsgruppe des Bauausschusses soll das Projekt vorantreiben. Aus meiner Sicht wäre es sehr wichtig, in dieser Frage entscheidend voranzukommen.

Mit diesen und weiteren Vorhaben werden die gemeindlichen Gremien viel zu tun haben. Allen Bürgern, die darin mitarbeiten, kann ich dafür nur ganz herzlich danken. Ohne deren Engagement wäre vieles nicht möglich.



von Ute Springer

erstellt am 03.Jan.2017 | 16:00 Uhr

