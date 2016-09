Region Pinneberg in Kürze : +++ Hamburg: Erste A7-Meter gedeckelt +++ Pinneberg: Infos zum Bundestag +++ Schenefeld: Aktion zum sicheren Schulweg +++

1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt, dpa 1 von 1

Hamburg Die ersten zwölf Meter der A7 in Hamburg-Schnelsen sind überdacht. Es sei ein sehr gutes Gefühl, der Realisierung des Lärmschutzprojekts einen großen Schritt nähergekommen zu sein, sagte gestern Hamburgs Verkehrssenator Frank Horch (parteilos) auf der Baustelle. Jetzt soll der Autobahn-Deckel um 25 Meter pro Woche wachsen, zum Jahresende werden 550 Meter der künftig vierspurigen Fahrbahn in Richtung Süden überdacht sein. Ende 2018 soll der Tunnel fertig sein. Bei Stellingen ist ein weiterer Lärmschutztunnel von fast 900 Meter Länge in Bau. In Altona sollen sogar 2300 Meter der A7 einen Deckel bekommen.

Pinneberg Die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages hat in der Pinneberger Rathauspassage Halt gemacht. Auf 20 Schautafeln werden bis Sonnabend Infos über Aufgaben und Arbeitsweisen des Parlaments und seiner Abgeordneten vermittelt. An zwei Computerterminals können Filme und der Internetauftritt des Deutschen Bundestages angesehen werden.

Schenefeld Schulanfänger sind auch Verkehrsanfänger. Deswegen möchte die Stadt Schenefeld dazu beitragen, dass die Jungen und Mädchen sicher in die Schule und wieder nach Hause kommen. Am Sonnabend, 17. September, ist daher der Verkehrsnachmittag in der Gorch-Fock-Schule. Der Verkehrskasper ist zu Gast, es gibt einen Fahrradparcours und die Polizei Segeberg wird vor Ort sein.

Uetersen Am Stichhafen sieht es wieder gruselig aus. Erneut haben Unbekannte dort ihre Abfälle entsorgt, obwohl auf der Containersammelstelle nur Glas und Papier entgegengenommen werden. Der Müll muss jetzt von der Stadt beziehungsweise dem Vertragspartner, der GAB, entsorgt werden.en.

Quickborn Am gestrigen Montag hat die Quickborner Polizei einen Zimmerbrand gelöscht. In einem Reihenhaus an der Marienhöhe brach nach Angaben der Einsatzkräfte gegen 0.10 Uhr ein kleines Feuer im Kamin aus. Die Blauröcke trugen das brennende Material mit Schuttmulden ins Freie und löschten es. Sie belüfteten die Wohnung mit einem Hochdruckgerät.

Lutzhorn Der Gemeinderat Lutzhorn kommt am Dienstag, 6. September, zu seiner nächsten Sitzung zusammen, die im Gemeindezentrum, Grotenkamp 1, organisiert wird. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Nachwahlen in die gemeindlichen Ausschüsse sowie die Beantragung von Bundesfördermitteln zum Ausbau der Breitbandversorgung.

Elmshorn Zwei leichtverletzte Fahrgäste, Blechschaden und ein demolierter Bus: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, gestern Morgen um 10.55 Uhr auf der Elmshorner Ansgarstraße. Der Bus der Linie 6501 war stadteinwärts unterwegs, als der 50 Jahre alte Busfahrer laut Polizei den Audi einer 68 Jahre alten Frau übersah, die links abbiegen wollte. Beim Zusammenstoß wurde die Front des Busses erheblich beschädigt. Zwei Fahrgäste mussten ärztlich behandelt werden.

Schleswig-Holstein Die im vergangenen Jahr geschlossenen Friesenhof-Heime waren nach Darstellung eines Pressesprechers des Sozialministeriums bis Frühsommer 2015 kein Thema in Besprechungen der Stabsstelle und damit auch keins für die Hausspitze. Das sagte er am Montag vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Kiel. Die Skandale um die Jugendeinrichtungen „Friesenhof“ und „Haasenburg“ hatten bundesweit Schlagzeilen gemacht. Berichte von Jugendlichen, die über lange Zeit systematisch gedemütigt, erniedrigt und drangsaliert wurden, hatten zur Schließung der beiden Heime und zur Bildung eines Untersuchungsausschusses im Schleswig-Holsteinischen Landtag geführt. Die Vorwürfe hatte Sozialministerin Kristin Alheit in Bedrängnis gebracht. Es waren Rücktrittsforderungen an sie gestellt worden.