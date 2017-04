Halbes Jahrhundert stets im Fluss

vergrößern 1 von 2 Foto: Stolzenberg 1 von 2

„Wir sind ein Verein im Umbruch“. So beschreibt Martin Claussen den Tennisclub Egenbüttel (TCE). 50 Jahre alt ist der von ihm geführte Verein gerade geworden. Das Vereinshaus am Moorweg scheint aus den Nähten zu platzen, so viele Gäste sind der Einladung zur Jubiläumsfeier gefolgt. Bürgermeister Marc Trampe (parteilos) ist dabei, Sönke Hansen, Vorsitzender des Kreissportverbands, die Abgesandten befreundeter Vereine und Tennisspieler aus den eigenen Reihen. Etwa 400 Mitglieder hat der TCE heute.

Ein Jubiläumsheft dokumentiert die zurückliegenden Jahrzehnte. 32 Seiten voller Fakten und Fotos. Und eines wird beim Blättern rasch offenbar: „Ein Verein im Umbruch“ war der TCE schon immer.

Angefangen hat es mit etwa fünfzig Aktiven , die auch mal im eigenen Dorf – das war Egenbüttel damals noch – Tennis spielen wollten. Und los ging’s. Erster Aufschlag am 3. Juni 1967. Adrett angezogen waren sie damals. „Bekanntlich ist die Spielkleidung weiß“, hieß es in der ersten Platzordnung. Tennis war „in“, zugleich sportliches wie auch modisches Symbol einer auferstehenden, optimistischen Nachkriegsgesellschaft. Aber nicht wirklich elitär: „Es ging bei uns immer um Breitensport“, erinnert sich Claussen. Manchmal traf man sich auch zum Skat.

Und die Mitglieder machten sich die Finger schmutzig und packten an, wenn die Anlage das nötig machte. Sie schufen einen zweiten, dann einen dritten Platz, die Mitgliederzahl ging rasch in die Hunderte. Dann bauten sie sich ein erstes Sportlerheim. Als der Verein zwölf Jahre alt war, begannen die Tennisfreunde, mit einer wetterfesten Halle für ihren Sport zu liebäugeln.

Inzwischen gibt es am Moorweg sieben Außen- und drei Hallenplätze. Das allein genüge aber nicht mehr, um neue Mitglieder anzuziehen. Zeitweilig war deren Zahl sogar rückläufig, lässt Claussen durchblicken. Damit ist er wieder beim Thema Umbruch: Breitensport allein sei kein Magnet mehr, Turniere müssen gewonnen werden, um Tennis für die Jugend attraktiv zu machen: Also Leistungssport, bei dem man Kräfte und Können messen kann, bei dem es etwas zu gewinnen gibt.

„Wir haben schon wieder 100 Jugendliche in unseren Reihen“, strahlt Claussen. Sie spielen in vier Mannschaften. Die Erwachsenen kommen auf 14 Teams. Zwölf spielen in der Verbandsliga, zwei in der Landesliga.

Wie wird es weitergehen? Vielfalt im Angebot, aber „kein Gemischtwarenladen“, mahnte Hansen vom Kreissportverband. Sportvereine seien heute auf dem Weg „zu einer sozialen dienstleistungs-orientierten“ Solidargemeinschaft, dozierte der Rellinger. „Also bringt euch ein, liebe Mitglieder!“ Damit notwendige Neuerungen auch finanziell zu bewältigen sind, brachte der Bürgermeister ein Geldgeschenk für die Jugendarbeit mit.

www.tennisclub-egenbuettel.de