Region Pinneberg in Kürze : +++ Grippe: Kreis Pinneberg am stärksten betroffen +++ Keine Pferdesteuer für Holm +++ Hamburg baut nicht genug +++

Schleswig-Holstein Die Grippe-Epidemie hat Schleswig-Holstein fest im Griff. Alleine in der vergangenen Woche hat es 330 neue Influenza-Fälle gegeben, sagte gestern der Leiter des Kieler Instituts für Infektionsmedizin, Helmut Fickenscher. Ein rasanter Anstieg, denn im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre wurden in der 5. Kalenderwoche nur 20 Fälle gemeldet. Nach wie vor ist der Kreis Pinneberg mit 85 Neuerkrankungen in der vergangenen Woche am stärksten betroffen.

Holm Die Einführung der umstrittenen Pferdesteuer in Holm ist vom Tisch. Zumindest bis auf Weiteres. Reiter und Gemeinde einigten sich auf einen gemeinsamen Weg: Während die Gemeinde zusagte, die Reitwege zu überholen und zu optimieren, sagten die Reiter nach Aussage Rißlers zu, ihre Bemühungen um ein gutes Miteinander und regelkonformes Verhalten bei Ausritten zu intensivieren.

Hamburg Trotz immer neuer Rekorde bei der Zahl der erteilten Baugenehmigungen hinkt Hamburg laut einer Studie beim Wohnungsbau dem Bedarf hinterher. So müssten bis 2020 in der Hansestadt jedes Jahr etwa 15.100 Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf zu decken, heißt es in einer gestern vorgelegten Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln im Auftrag der Deutschen Invest Immobilien. Die Zahl der Baugenehmigungen in Hamburg war laut Stadtentwicklungsbehörde 2016 auf den Rekordwert von knapp 12.500 gestiegen.

Pinneberg Die Türen von Strauss Innovation sind gestern zugeblieben. Nach 15 Jahren in der Pinneberger Rathauspassage musste das Warenhaus schließen. Anfang Dezember 2016 wurde das Insolvenzverfahren für das Unternehmen eröffnet. Bis Ende des Monats sollen deutschlandweit alle 57 Filialen geschlossen werden.

Schenefeld Einige Mitglieder der Bürgerinitiative für eine Verkehrsberuhigung im Schenefelder Dorf haben gestern eine Liste mit 730 Unterschriften an Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) übergeben. Die Anwohner fordern, dass der Bereich Blankeneser und Halstenbeker Chaussee sowie die Hauptstraße zur verkehrsberuhigten Zone mit Tempo 30 werden. Der Verkehr soll über den Osterbrooksweg abgeleitet werden. Küchenhof zeigte Verständnis für die Bürger.

Hasloh Viel Platz für seine große Leidenschaft: Nachdem der Miniaturautofan Lars Nordmeier seine Racing-Halle in Neumünster aufgeben musste, stellt er sich jetzt in Hasloh neu auf. Die ehemalige Tennishalle in der Kirschenallee bietet jetzt auf 1360 Quadratmetern Platz für Rennautos im Maßstab 1:10 und kleiner. Nach der Eröffnung am Sonnabend steht nun schon das nächste Event auf dem Plan: Am kommenden Sonntag findet dort ein LRP-Onroad Lauf statt.

Elmshorn Die Verwaltung des Kreises Pinneberg hat nach Ausbruch der Geflügelpest nun ein viertes Beobachtungsgebiet festgelegt. Seit heute Nacht um 0 Uhr sind auch Teile des Gemeindegebiets in Bokel nördlich der Glückstädter Straße betroffen. Westerhorn und Osterhorn waren bereits durch zwei andere Geflügelpestfälle seit längerem Beobachtungsgebiet. Für alle genannten Gemeinden gilt ab sofort die Anleinpflicht für Hunde und Katzen.

Ellerhoop Michael Grau-mann bleibt Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ellerhoop. Während der Jahreshauptversammlung im Multifunktionszentrum wurde er bei drei Gegenstimmen von insgesamt 35 stimmberechtigten Brandbekämpfern wiedergewählt. Seit zwölf Jahren übt Graumann Ehrenamt aus. Das Jahr 2016 sei relativ ruhig verlaufen, berichtete der Wehrführer während seines Jahresberichts. „Neunmal hatte uns der Pieper aufgeschreckt“, sagte er.

Uetersen Gisela Leffers, Leiterin der Rosenstadtschule in Uetersen, sucht dringend eine Fachkraft zur Betreuung des „Trainingsraums“ der Schule. Es gibt Kinder, die dem Unterrichtsgeschehen eines Sechs-Stunden-Tags nicht ohne Weiteres folgen können. Bei der Pädagogik des „Trainingsraums“ handelt es sich um einen niedrigschwelligen Ansatz, bei dem unterstellt wird, dass auch stundenweise Betreuung eines Kindes erfolgreich sein kann. Der Bildungsausschuss beschäftigt sich am 16. Februar mit dem Hilferuf der Rosenstadtschule.