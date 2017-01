Region Pinneberg in Kürze : +++ Glatteis-Bilanz +++ Schließung: Nur noch 15 Senioren im Pflegeheim Kummerfeld +++ Albig lobt Uetersen +++

1 von 1 Foto: Bodo Marks/dpa 1 von 1

Elmshorn Farbenfrohe Kostüme, traditionelle Tänze und Lieder – bei der Dittchenbühne wurde am Sonnabend russische Weihnachten gefeiert. Das Warten auf Väterchen Frost im blauen Mantel verkürzten Chöre und Tanzgruppen aus Hamburg und Elmshorn. Unter anderen traten die Mädchen vom Tanzring Hamburg-West in verschiedenen Kostümen auf. Allerdings kamen wegen der Glätte weniger Zuschauer und Akteure als erwartet.

Kummerfeld Am 31. März ist Schluss. Dann schließt das Kummerfelder Alten- und Pflegeheim für immer seine Türen. Die allermeisten Bewohner haben bereits eine neue Unterkunft. Nur noch 15 Senioren werden in dem Heim versorgt. Am 5. Oktober des vergangenen Jahres hatte die Geschäftsführung der Regio-Kliniken beschlossen, das Kummerfelder Heim zu schließen. Als Grund wurden die Millionen-Defizite genannt, die die Pflegesparte des Krankenhausunternehmens seit Jahren einfährt.

Barmstedt Das Amt Rantzau wächst. Die zehn Gemeinden werden im kommenden Jahr zahlreiche Baugrundstücke verkaufen und Neubaugebiete erschließen. "Nach der derzeitigen Planung werden wir 2017 56 Wohngrundstücke erschließen und verkaufen", sagt Amtsdirektor Heinz Brandt. Trotzdem würden die Gemeinden darauf achten, in einem vernünftigen Rahmen zu wachsen. "Denn jedes Wachstum bedeutet auch spätere Folgekosten für Kindergärten, Schulen und mehr."

Uetersen „Das Glück ist mit den Tüchtigen und die Tüchtigen leben in Uetersen“, sagte Torsten Albig, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein,gestern beim Neujahrsempfang in Uetersen. Albig erteilte während seiner Grußworte den „Dunkelherbeirednern“ eine klare Absage. Immer nur das vermeintlich Schlechte zu betonen, führe ausschließlich ins Abseits. Uetersen sei eine Stadt, auf die man schaue, wenn es darum geht zu erklären, wie man Herausforderungen meistere. Auch daher sei er wieder einmal gern in die Rosenstadt gekommen, erklärte Albig.

Schenefeld In Schenefeld war es am Wochenende nicht nur draußen glatt, sondern auch drinnen: Im "Stadtzentrum" wurde das diesjährige Eisvergnügen eröffnet. Die Besucher konnten auf der Eisbahn Schlittschuhlaufen und die Kunstwerke eines Eisbildhauers bestaunen.

Wedel Die politischen Differenzen der Fraktionen untereinander wie zwischen Verwaltung und Politik: An dem Thema, das zu den bestimmenden der vergangenen Monate in den Gremien zählte, kamen auch Stadtpräsident Ulrich Kloevekorn (CDU) und Bürgermeister Niels Schmidt, in ihren Ansprachen zum Neujahrsempfang nicht vorbei. „Gemeinsam für Wedel“, so laute sein Motto für 2017 sagte Schmidt vor rund 250 Offiziellen und Gästen gestern im Ratssaal.

Hasloh Die Traktoren der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr rollten am Sonnabendvormittag wieder durch Hasloh, um die Tannenbäume der Gemeinde einzusammeln. Die Jugendwehr hatte mit 30 Jugendlichen in zwei Stunden um die 1000 Tannenbäume eingesammelt, verladen und aufgetürmt. Abends kamen dann etwa 200 Besucher am Lagerfeuer der brennenden Bäume zusammen.

Hamburg und Schleswig-Holstein Hunderte gestürzte Fußgänger, Notrufe im Minutentakt, zig Blechschäden - Glatteis hat am Wochenende für chaotische Verhältnisse in Norddeutschland gesorgt. Alleine in Hamburg gab es binnen 24 Stunden 425 witterungsbedingte Einsätze für die Feuerwehr und andere Rettungsdienste. Zumeist mussten die Rettungskräfte Menschen helfen, die am Sonnabend auf den spiegelglatten Wegen ausgerutscht waren und sich dabei Knochenbrüche, Platzwunden, Prellungen und Zerrungen zugezogen hatten. In Schleswig-Holstein zählte die Polizei bis Sonntagmorgen 243 Unfälle: mit dem Auto oder von Fußgängern. Die Notaufnahmen der Krankenhäuser Elmshorn und Pinneberg behandelten binnen weniger Stunden 90 Patienten vor allem wegen Knochenbrüchen und anderer Verletzungen. Zusätzliche Mitarbeiter mussten einspringen, wie die Kliniken mitteilten.