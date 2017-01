Nach Selbstanzeige : Geldbuße für Urte Steinberg

1 von 1 Foto: Rene Erdbrügger 1 von 1

Pinneberg | Urte Steinberg, Bürgermeisterin von Pinneberg, dürfte wohl ein Stein vom Herzen gefallen sein. Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat das Disziplinarverfahren gegen sie beendet und die Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro angeordnet. Das teilte sie gestern Abend der Politik im Hauptausschuss mit.

Die Geldbuße gilt offiziell als Disziplinarmaßnahme aufgrund eines aus Sicht des Ministeriums vorliegenden Dienstvergehens. Zum Hintergrund: Bürgermeisterin Steinberg hatte am 22. August 2016 beim Innenministerium eine Selbstanzeige gestellt, da ihr Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer früheren Entscheidung gekommen waren. Das Ministerium hatte daraufhin ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Konkret ging es um die Entscheidung der Bürgermeisterin aus dem Jahr 2014, einer Firma, die daran interessiert war, den Firmensitz nach Pinneberg zu verlagern, die bereits entstandenen Gebühren aus einem Bauvorbescheid in Höhe von 4750 Euro zu erlassen. Der Knackpunkt: Die Bürgermeisterin kann nur über Erlassanträge bis zu einem Betrag von 2000 Euro selbst entscheiden. Alles, was darüber hinaus geht, muss sie von der Politik genehmigen lassen. Das hatte Steinberg versäumt. In einem nicht öffentlichen Brief hatte die Verwaltungschefin ihr Vorgehen gerechtfertigt. Zum damaligen Zeitpunkt sei auch eine andere Ansiedlung stark gefährdet. Deswegen habe sie sich für den Erlass der Gebühren entschlossen. Tatsächlich siedelte dieses Unternehmen auch in der Kreisstadt an. Viele Bürger zeigten dafür Verständnis in Leserbriefen. Und ein Großteil der Politik hatte ihr bereits nach Bekanntgabe der Selbstanzeige den Rücken gestärkt.

Zur aktuellen Entscheidung des Innenministeriums sagte Steinberg: „Ich nehme die Geldbuße an und bin froh, dass das Verfahren des Innenministeriums nun abgeschlossen ist.“

