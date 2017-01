Region Pinneberg in Kürze : +++ Geflügelpest: weitere 15.000 Puten getötet +++ Uetersen: Mehr Zwangsräumungen +++ Weltstar gastiert in Quickborn +++

1 von 1 Foto: Uthoff 1 von 1

Schleswig-Holstein Fast 34.000 Puten – tot. Nachdem in einem weiteren Stall des im Kreis Steinburg von der Geflügelpest betroffenen Betriebs die hochgefährliche Virusvariante H5N5 nachgewiesen wurde, mussten gestern auch die verbliebenen 15.000 Tiere des Betriebs gekeult werden. Mitarbeiter des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) haben unterdessen mit der Suche nach dem Infektionsweg begonnen. Wie kam das Virus in den Betrieb? Und wie konnte er zwischen den Ställen verbreitet werden? „Anhand eines Fragenkatalogs klopfen unsere Wissenschaftler mögliche Eintragswege ab – woher kamen die letzten Tierlieferungen, woher das Futter, wer hatte Zugang zu den Ställen?“, erläutert FLI-Sprecherin Elke Reinking. Dabei werde in alle möglichen Richtungen untersucht.

Uetersen Die Zahl der Zwangsräumungen in Uetersen steigt. In einer Verwaltungsvorlage an die Politiker im Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Verkehrswesen hat die Verwaltung das deutlich aufgezeigt: Die Anzahl der Zwangsräumungen lag demnach 2012 bei zwei Fällen. 2013 wurden drei, 2014 14, 2015 sogar 25 und 2016 immerhin 18 Zwangsräumungen durchgeführt. Für das laufende Jahr wurden der Verwaltung bereits zwei Fälle angekündigt. Für Bürgermeisterin Andrea Hansen besteht deswegen Handlungsbedarf bezüglich der Schaffung neuer Wohnungen für Obdachlose. Das Bauamt hat sich bereits auf die Suche nach weiteren Standorten für Unterkünfte gemacht.

Quickborn Ein Weltstar der Oper gastiert am Sonnabend, 25. Februar, in Quickborn. Der lyrische Tenor Christoph Prégardien wird im Artur-Grenz-Saal den Liederzyklus „Winterreise“ von Franz Schubert vortragen – ein Werk für Gesang und Klavier. Den Part des Tasteninstruments werden in Quickborn das international bekannte Kammermusik-Ensemble Ma’alot Quinett, die Akkordeon-Spielerin Heidi Luosujärvi und der Bassklarinettist Tino Plener übernehmen.

Wedel Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht hat per Eilverfahren am Mittwoch beschlossen, dass der B-Plan 88 „Businesspark Elbufer Wedel“ vorläufig außer Kraft gesetzt wird. Im November hatte der Rissener Jan Hilpert als direkter Nachbar auf Hamburger Seite ein Klageverfahren gegen den B-Plan inklusiver einstweiliger Anordnung angeschoben - und jetzt einen ersten Teilerfolg erzielt. „Ich habe Verständnis dafür, dass die Stadt Wedel das alte Mineralölwerks-Gelände einer Nachnutzung zuführen möchte“, so Hilpert gestern in seiner Stellungnahme zu der Entscheidung. „Hierbei sollte sich die Stadt jedoch im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bewegen.“

Pinneberg Wird der Fußweg in der Straße Horn im Zuge eines Bauprojekts für 13 neue Parkplätze entfernt und nicht ersetzt? Diese Frage wurde auch während der Sitzung im Ausschuss für Stadtentwicklung nicht hundertprozentig geklärt. Wie berichtet, hatten Anwohner auf die Situation hingewiesen. „Der vorhandene Fußweg soll entfernt werden. Dafür sollen Fahrzeuge zukünftig im rechten Winkel zur Fahrbahn parken“, sagte Thomas Dolling in Namen vieler Anwohner. Sie befürchten, dass die Passanten künftig hinter den ein- und ausparkenden Fahrzeugen entlang müssen.

Barmstedt Während des öffentlichen Info-Abends zur Änderung des Barmstedter Flächennutzungsplans (F-Plan) ist vor allem die mögliche Ansiedlung eines Nahversorgers auf der Fläche westlich der Lutzhorner Landstraße und nördlich des Steinmoorwegs auf Kritik gestoßen. „Das ist da ganz nasses Land“, sagte einer der etwa 20 Bürger, die sich in der Kommunalen Halle eingefunden hatten. Weiter im Norden gäbe es „bedeutend bessere Stellen – ideal wäre es gegenüber der Straße Am Friedhof“, schlug er vor. Dort könne auch eine Bushaltestelle eingerichtet werden. Allerdings befinde man sich dort schon „im Außenbereich“, wie Anne Nachtmann vom Büro dn-Stadtplanung erklärte, die die Planungen betreut. „Wir müssen aber mit neuer Bebauung am Ortsrand bleiben, denn die Landesplanung will die Außenbereiche schützen.“ Und Barmstedts „nördliche Siedlungsgrenze“ liege an der Straße Am Friedhof.

Elmshorn Die Genossenschaft Neue GeWoGe mit Sitz in Pinneberg investiert 7,8 Millionen Euro in Elmshorn. An der Gerberstraße entstehen zurzeit zwei Mietshäuser mit insgesamt 51 Wohnungen. „16 werden öffentlich gefördert“, betonte Sandra Maader, Prokuristin bei der Genossenschaft, gestern beim Richtfest, das mit 130 Gästen, darunter auch Kreispräsident Burkhard Tiemann (CDU), gefeiert wurde. In Elmshorn wird laut Maader bezahlbarer Wohnraum geschaffen. Die Kaltmieten liegen zwischen 5,65 und 8,50 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Die Bestandsgebäude aus dem Jahr 1950 hatte die Genossenschaft 2015 abreißen lassen und dann im vergangenen Jahr mit dem Neubau begonnen.

Hamburg Nach dem Mord an einem Autofahrer in Hamburg-Harburg muss ein 22-Jähriger lebenslang ins Gefängnis. Nach Überzeugung des Hamburger Landgerichts hatte er am 9. Juni den 43 Jahre alten Autofahrer mit zwei Schüssen in Kopf und Brust getötet. „Wir hatten hier ein eiskalt geplantes Verbrechen aufzuklären“, sagte die Vorsitzende Richterin gestern bei der Urteilsverkündung. Das Motiv konnte die Strafkammer nicht klären. Der Tat seien Familienstreitigkeiten vorausgegangen, die sich an einer Liebesbeziehung des Angeklagten mit der minderjährigen Tochter des 43-Jährigen entzündet hatten. Zwei weitere Angeklagte wurden wegen Beihilfe zum Mord und versuchter Strafvereitelung zu drei Jahren beziehungsweise zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Verteidiger des Hauptangeklagten kündigte Revision gegen das Urteil an.

