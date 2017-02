Region Pinneberg in Kürze : +++ Geflügelpest-Angst in Wildtierstation +++ Kriminalität in Hamburg rückläufig +++ Preise für Gemüse explodieren +++

1 von 1 Foto: Christian Brameshuber 1 von 1

Klein Offenseth-Sparrieshoop Angst vor der Geflügelpest: Die Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop hat Schutzmaßnahmen ergriffen, um den Virus vom Areal fernzuhalten. Die Gehege hat Leiter Christian Erdmann mit Abdeckplanen versehen. Die Tiere dürfen sich zurzeit auch nicht im Freien aufhalten. Das 2,5 Hektar große Gelände darf nur noch nach Absprache betreten werden.

Hamburg Laut Kriminalstatistik ist im vergangenen Jahr die Gesamtzahl der erfassten Delikte in Hamburg um 1,9 Prozent im Vergleich zu 2015 zurückgegangen – das sei der höchste Rückgang seit 2010. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote um einen Prozentpunkt von 43,8 auf 44,8 Prozent. Besonders deutlich ist laut Statistik die Zahl der Einbruchs- und Taschendiebstähle sowie der Raubdelikte gesunken. Die Drogenkriminalität ist dagegen um elf Prozent gestiegen, ebenso gab es deutlich mehr Fälle von Körperverletzung und − wegen der vielen Übergriffe Silvesternacht 2015/2016 − sexueller Übergriffe.

Schleswig-Holstein Alles, was jahreszeitbedingt aus Südeuropa importiert werden muss, ist so teuer, dass die meisten Kunden im Supermarkt einen großen Bogen darum machen. „Die Preise explodieren förmlich“, erklärt Gudrun Köster von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Der Eisbergsalat kostet derzeit selbst beim Discounter 2,50 Euro – mehr als vier mal so viel wie vor einem Jahr. Zucchini wird mit bis zu neun Euro pro Kilo gehandelt, im Januar 2016 war das Kürbisgewächs noch für zwei Euro das Kilo zu haben. Grund für den Preisanstieg: Das Wetter hat den mediterranen Gemüsebauern die Ernte „verhagelt“.

Wedel Es gab keine Beschlüsse im jüngsten Wedeler Planungsausschuss am Dienstagabend, dafür aber ein klares Signal: Wedels Politik will Wedel Nord. Alle Fraktionen brachten eine positive Grundhaltung zu dem gigantischen Wohnbauprojekt im Altstadtnorden zum Ausdruck – und machten gleichzeitig deutlich, dass diese Zustimmung nicht bedingungslos ist. Zudem zeichnete sich eine breite Mehrheit für die kleine Variante mit 900 bis 1100 Wohneinheiten ab.

Pinneberg Die Residenz-Gruppe aus Bremen hat das Postgrundstück in Pinneberg gekauft und beabsichtigt, dort langfristig eine Wohnanlage für Senioren zu errichten. In Pinneberg wird das Vorhaben skeptisch aufgenommen. Nun hat auch der Vorstand der Wirtschaftsgemeinschaft Pinneberg in einem öffentlichen Statement an Bürgermeisterin Urte Steinberg und die Politik dazu Stellung genommen. Tenor: Hermann Kunstmann und Michael Platt sprechen sich gegen die Pläne aus.

Schenefeld In wenigen Wochen müssen sie sich entscheiden, welche Schule ihre Kinder der vierten Grundschulklassen im neuen Schuljahr besuchen werden. Das Schulzentrum in Schenefeld lädt deshalb zu Informationsabenden in das Schulzentrum ein. Es gibt Termine für das Gymnasium und die Gemeinschaftsschule. Dabei wollen die Lehrer über die pädagogische Arbeit und die Angebote informieren.

Barmstedt Der Barmstedter Stoppelmarkt wird auch künftig von einem privaten Veranstalter organisiert. Der Hauptausschuss hat beschlossen, den Vertrag mit der Agentur MSI (Michael Sonnenberg Industrievermarktung) bis zum Jahr 2020 zu verlängern. Das Konzept, das die Agentur 2015 eingeführt hatte, komme gut an, waren sich die Politiker einig. Zudem entlaste eine externe Organisation die Verwaltung.

Uetersen In Uetersen werden wieder mehr Kinder geboren. Waren es 2014 noch 116 Mädchen und Jungen, hat es im vergangenen Jahr 155 Geburten gegeben. Das hat zur Folge, dass der Bedarf an Krippen- und Kita-Plätzen steigt. Die Politiker haben reagiert und im Hauptausschuss beschlossen, dem Bildungsausschuss zu empfehlen, im Elementarbereich (Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren) über eine Erhöhung der Gruppenstärke von 20 auf 22 zu beraten.