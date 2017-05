Region Pinneberg in Kürze : +++ Gefahren im Internet +++ Stellwerksstörung in Quickborn +++ „Elmshorner Zeitung“ wird digitalisiert +++

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

pinneberg Der Kriminalpräventive Rat der Stadt Pinneberg lädt für Dienstag, 16. Mai, zu einer Informationsveranstaltung ein. Das Thema: Gefahren im Internet. Laut Jörg Mangelmann von der Polizeidirektion Bad Segeberg fielen viele vor allem auf sogenannte Fake-Shops herein und gingen Betrügern auf Versteigerungsportalen ins Netz. Experten von Polizei und Jugendschutz referieren ab 19 Uhr im Ratssaal im Rathaus, Bismarckstraße 8, kostenlos über Gefahren durch Dritte und „eigene Stolpersteine“. Wie „bedrückend“ und „hilflos“ es sich anfühlt, Opfer von Betrügern im Internet zu werden, hat Kreistagspolitiker Ulrich Rahnenführer gestern erlebt.

Quickborn Das Stellwerk der AKN in Quickborn ist gestern gegen 9.30 Uhr ausgefallen. Dies hatte zur Folge, dass der Bahnverkehr zwischen Quickborn und Ellerau zum Erliegen kam. Insgesamt sechs Züge der Linie A1 – drei je Richtung – fielen gestern aus. Ein Ersatzverkehr wurde von der AKN eingerichtet. Gegen 10.30 Uhr war die Störung am Stellwerk behoben. Bis sich auf der Strecke alles wieder normalisiert hatte, dauerte es laut einem AKN-Sprecher jedoch bis etwa 12.30 Uhr.

Elmshorn Es sind die letzten existierenden Ausgaben einer von vielen vergessenen Zeitung: Das Elmshorner Stadtarchiv lässt seine 47 Jahrgänge der „Elmshorner Zeitung“ digitalisieren. Das Blatt erschien zwischen 1887 und 1934 in Elmshorn und im größeren Umkreis als linksliberale Zeitung parallel zu den Elmshorner Nachrichten. Gegründet hatte sie Pott Carstens, der spätere Gründer der gleichnamigen Steingutfabrik. Der Name der „Elmshorner Zeitung“ steht bis heute im Kopf der EN. Sobald die Zeitung ab Anfang nächsten Jahres in digitalisierter Form vorliegt, können Bürger sie an den Computern des Stadtarchivs in der Weißen Villa einsehen.

Uetersen Die stadtgeschichtliche Sonderausstellung im Museum Langes Tannen zum Thema „Uetersener Schulen − 1800 bis 1945“ ist sehr erfolgreich. Und sie wird von mehreren Veranstaltungen begleitet. So wurden jetzt Zeitzeugen eingeladen, aus ihrer Schulzeit zu plaudern. Museumsleiterin Ute Harms zeigte sich angesichts der vielen Gäste sehr erfreut. Sie dankte den Anwesenden, von denen mehrere auch Exponate zur Verfügung gestellt hatten, mit denen die Schau entsprechend bestückt werden konnte.

Wedel Von Montag bis Dienstag, 8. bis 9. Mai, bleibt die Badebucht Wedel geschlossen. Grund ist laut Betreiber die Installation eines neuen Kassensystems. Badleiter Karsten Niß erklärte auf Anfrage, dass die gebuchten 10er-, 20er- und 50er-Karten-Guthaben auf den Uhren sowie Gutscheine ihre Gültigkeit behalten. Die Badebucht nutzt die Schließzeit zudem zur Revision der Anlage. Ab Mittwoch, 10. Mai, gelten dann wieder die gewohnten Öffnungszeiten.

Bullenkuhlen Die nächste Sitzung des Finanzausschusses Bullenkuhlen ist für Dienstag, 9. Mai, geplant. Auf der Tagesordnung steht die Vergabe der Baugrundstücke im Neubaugebiet Am Kreuzrebenbach. Der Tagesordnungspunkt wird nicht-öffentlich beraten. Die Bekanntgabe der in nicht-öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse erfolgt am Ende der Sitzung. Die Politiker tagen ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus Bullenkuhlen, Schulweg 7.

Hamburg 20 Jahre nach dem sogenannten Hamburger Dekubitus-Skandal sieht der Rechtsmediziner Klaus Püschel große Fortschritte in der Altenpflege. Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Leichenschauen in den Hamburger Krematorien seien heute nur noch ein Fünftel so viele Fälle mit Druckliegegeschwüren feststellbar wie Ende der 1990er Jahre. Maximal 0,5 Prozent von jährlich über 13.000 untersuchten Toten wiesen Dekubitus auf. „Das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung“, sagte Püschel am Dienstag bei der Vorstellung einer bilanzierenden Broschüre mit dem Titel „Mit Druck umgehen“.

Schleswig-Holstein Der Anteil der Migrantenkinder, die in der Familie vorrangig Deutsch sprechen, ist in den Kindertageseinrichtungen Schleswig-Holsteins mit gut 37 Prozent weiter rückläufig. 2014 waren es noch 44,1 Prozent und 2015 rund 42 Prozent, teilte das Statistikamt Nord am Dienstag in Hamburg mit. Die Behörde hatte für alle Kindertageseinrichtungen angeordnet, Fragebögen über ihre Kinder auszufüllen – im Alter bis zu 13 Jahren, also auch über Hortkinder.