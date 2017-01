Fußball-Tipps und Geschenke

1 von 1 Foto: Zimmermann 1 von 1

Die Begeisterung ist ohnehin immer riesig. Am Donnerstagabend war der Ehrgeiz der Kinder und Jugendlichen beim Fußball-Projekt der Rellinger Ortsjugendpflege aber noch größer als sonst. Schließlich wollten sie einem prominenten Gast zeigen, was sie alles mit dem Ball anstellen können. Ivan Klasnic, ehemaliger Bundesligaspieler, kroatischer Nationalspieler und mit Werder Bremen 2004 deutscher Meister, besuchte die Sporthalle an der Ellerbeker Straße und zeigte sich als Star zum Anfassen.

„Es bringt mir einfach Spaß, etwas mit Kindern zu machen und ihnen eine Freude zu bereiten“, sagte Klasnic, dessen Profikarriere beim FC St. Pauli begann. Ihm sei es wichtig, andere zu unterstützen. Deshalb ist Klasnic, dessen Karriere eigentlich schon vorbei ist, bei Benefizspielen immer noch regelmäßig am Ball. „Wer in der Öffentlichkeit steht, hat schließlich eine Vorbildfunktion“, betonte der Ex-Profi. Klasnic kam nicht mit leeren Händen nach Rellingen. Fußbälle, Autogrammkarten – die Jugendlichen freuten sich über mehrere Geschenke. Dass der Kroate auf den Autogrammkarten im Werder-Trikot zu sehen ist, wurde selbst von den Jugendlichen im HSV-Shirt klaglos hingenommen.

Ivica Badanjak, dessen Sohn Luca beim Fußball-Projekt dabei ist, hat den Besuch des Stars ermöglicht. Badanjak ist mit dem Star befreundet und fragte diesen, ob er beim Training vorbeischauen wolle.

Erik Neumann von der Ortsjugendpflege freute sich ebenso wie die Kinder und Jugendlichen riesig über den prominenten Besuch. „Es ist für alle etwas Besonderes, wenn sie Tipps von einem Bundesligaspieler bekommen“, sagte Neumann, der sich seit etwa dreieinhalb Jahren um das Fußball-Projekt kümmert. Mindestens 20 Kinder und Jugendliche sind an jedem Donnerstagabend ab 18 Uhr in der Sporthalle am Ellerbeker Weg, um zu kicken. „Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Mädchen kommen“, so Neumann. Auch einige Flüchtlinge spielen mit. Berührungsängste gibt es trotz Sprachproblemen nicht. „Sport verbindet und baut Brücken“, erklärte Neumann.

