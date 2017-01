Grüne fordern mehr Transparenz : Fraktionschef Joachim Dreher im Interview

1 von 1 Foto: erdbrügger 1 von 1

Pinneberg | Mit mehr Elan an die Misere beim sozialen Wohnraum in Pinneberg herangehen – das möchte Joachim Dreher, Fraktionschef der Grünen und Unabhängigen. Darüber hinaus kritisiert er, dass eine andere Herangehensweise an die Schulgebäudesanierung abgelehnt wurde.

Wie lautet Ihr Fazit für 2016?

Joachim Dreher: Es gibt Projekte, die gut und ohne jegliche Zeitverzögerung laufen, Projekte, die Pinneberg nach außen gut zu Gesicht stehen werden. Der Bahnhof wird in Kürze ein strahlendes Eintrittsportal Pinnebergs darstellen, die Westumgehung wird Autofahrerinnen und Autofahrer begeistern. Nach den Kosten, etwa 36 Millionen Euro, und jährlich über eine Million Folgekosten für die Westumgehung, wird sehr bald niemand mehr fragen, wie man das beispielhaft bei der Elbphilharmonie in Hamburg sehen kann.

Von den schlimmen Zuständen an den Schulen bekommen weit weniger Pinnebergerinnen und Pinneberger mit. In diesem Jahr stellte die Verwaltung klar, dass die Schulsanierung keineswegs wie geplant 2018 abgeschlossen sein wird. Als frühester Zeitpunkt kristallisiert sich das Jahr 2022 heraus, es gibt aber auch weit pessimistischere Prognosen.

CDU und SPD sprechen anerkennend davon, dass die Verwaltung endlich realistische Pläne vorgelegt hat, für Grüne & Unabhängige ist es das Eingeständnis, dass Pinneberg seinen Pflichtaufgaben nicht mehr nachkommen kann. Die Last von Personalknappheit, Finanzkrise und verspäteten Haushaltsabschlüssen tragen in Pinneberg in der Hauptsache Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Grund genug, um sehr nachdenklich zu werden. Insgesamt verhagelt das die Bilanz des Jahres schon sehr deutlich.

Welche wichtigen Initiativen Ihrer Fraktion sind in diesem Jahr gelungen?

Wenn man nicht die Mehrheit in der Ratsversammlung hat und dann auch noch in Opposition zur Mehrheit steht, dann ist es nicht weit her mit den gelungenen Initiativen. Wir müssen uns häufig damit begnügen, Anstöße zu geben. Ein Beispiel: 2015 wurde unser Antrag auf Bereitstellung finanzieller Mittel für die Aufrechterhaltung des Theaterbetriebs in der Ernst-Paasch-Halle von CDU und SPD abgelehnt. 2016 stellte die SPD den gleichen Antrag, der dann einstimmig angenommen wurde.

Was hat nicht geklappt?

Es ist uns nicht gelungen, mehr bezahlbaren Wohnraum für das neue Wohnbauprojekt auf dem Ilo-Gelände gegen CDU und SPD zu erstreiten. Darüber hinaus wurde unsere grundsätzlich andere Herangehensweise an die Schulgebäudesanierung abgelehnt. Diese sieht vor, dass der Sanierungsplan nicht „an die Realitäten“ angepasst wird, sondern dass die Voraussetzungen für seine Realisierung geschaffen werden

Was wünschen Sie sich von den Pinneberger Bürgern?

Solange die Politik nicht mehr Möglichkeiten für die Teilnahme der Bevölkerung am politischen Leben liefert, sollte man sich mit Wünschen an die Pinneberger Bürgerinnen und Bürger sehr zurückhalten. Von Verwaltung und Politik kommt in dieser Richtung gar nichts. Selbst die jährlich vorgesehene Einwohnerversammlung ist 2016 – mal wieder – ausgefallen. Aber auch Grüne & Unabhängige haben 2016 für ihr Selbstverständnis zu wenig öffentliche Veranstaltungen durchgeführt.

Bei aller Zurückhaltung wünschen wir uns von denen, die unsere Politik befürworten, mehr Mut, das auch offen zu bekennen. Viele vermeiden das, um es sich nicht mit Verwaltung, CDU und SPD zu verscherzen. Das trägt aber zu einer Zementierung der Kräfteverhältnisse bei.

Was muss 2017 alles klappen?

Wir müssen in Pinneberg endlich mit mehr Elan an die Misere beim sozialen Wohnraum herangehen. Wenn nicht sehr bald gezeigt wird, dass wir uns auch um die Belange derjenigen Pinnebergerinnen und Pinneberger kümmern, die nicht so viel haben, dann werden diese sich anderen politischen Strömungen zuwenden.

Auch die Integrationsarbeit muss schnell weiterentwickelt werden. Wir werden uns um öffentliche Veranstaltungen zu diesen Themen bemühen.

Wenn Sie eine Million Euro hätten, für welche Projekte würden Sie das Geld ausgeben?

Wenn man träumen darf, dann träumen wir von einer Million für den Radverkehr. Voraussetzung wäre aber, dass Maßnahmen nur nach Zustimmung des ADFC und der Politik ergriffen werden, denn gerade in diesem Bereich können wir der Verwaltung keine ausreichende Note erteilen. Derzeit gibt es 50.000 Euro pro Jahr für den Radverkehr, kaum mehr als ein Euro pro Person und pro Jahr. Klar, dass man davon nichts merkt. Jenseits der Träumerei würden wir die Million aber wohl eher in die Integrationsarbeit und die Bereitstellung von Grundstücken für sozialen Wohnungsbau stecken.

Welche Note würden Sie der Verwaltung geben?

Obwohl Noten auch an der Schule nur für Einzelpersonen und einzelne Fächer Sinn machen – wenn überhaupt –, wollen wir einen Versuch wagen.

Nach vier Jahren Amtszeit hat die Bürgermeisterin personelle Veränderungen in der Führungsebene der Verwaltung vorgenommen. Dieses war wichtig.

Zuvor waren die Noten für die betroffenen Teile der Verwaltung und der Verwaltungsspitze kaum ausreichend, was sich teilweise erst im Nachhinein offenbart.

Obwohl wir viele engagierte Menschen in der Verwaltung sehen und auch der Bürgermeisterin guten Willen unterstellen, können wir uns nur zu einer schwachen Drei durchringen. Vor allem fehlt die Bereitschaft zu Transparenz und dazu, Probleme beim Namen zu nennen, über die dann möglichst breit mit der Bevölkerung konstruktive Streitgespräche geführt werden.

Angenommen, es wäre möglich: Für welchen Bundespolitiker würden Sie sich entscheiden, damit er Pinneberg ein halbes Jahr lang „regiert“?

Hört sich so an, als wäre ein Bundespolitiker per se ein besserer Politiker. Im Gegenteil braucht natürlich auch ein Bundespolitiker dieses halbe Jahr mindestens, um sich in die Niederungen der Kommunalpolitik einzuarbeiten. Das wäre allerdings ein Segen – besonders für den Politiker, aber auch für alle Kommunen der Republik. Da das allgemein gilt, schlagen wir vor, das gesamte Kabinett und die Fraktionsvorsitzenden der Opposition für ein halbes Jahr zur Fortbildung nach Pinneberg einzuladen.

Haben Sie persönlich einen guten Vorsatz für das neue Jahr?

Ich möchte mich gründlich auf die Entscheidung vorbereiten, wie es mit mir persönlich und mit der Fraktion Grüne & Unabhängige nach der Kommunalwahl 2018 weitergehen soll. Ich möchte Menschen für die Kommunalpolitik gewinnen, denn vor allem in der Kommune wird die Basis der Demokratie geschaffen, erhalten und weiterentwickelt.

von René Erdbrügger

erstellt am 06.Jan.2017 | 16:00 Uhr