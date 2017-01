Der Kreissportverband Pinneberg bietet für Sonnabend,

11. Februar, in der Zeit von 12 bis 15 Uhr eine Fortbildung an. Unter dem Motto „Workout mit dem Redondoball“ sollen Übungen mit dem Gerät vermittelt werden. Die Teilnahme im WorkOut-Gymnastikstudio, Am Bahndamm 88 in Halstenbek, kostet 16 Euro, die vor Ort gezahlt werden müssen. Anmeldungen für den Kursus sind unter Telefon (0 41 01) 2 42 47 möglich.

von Karina Voigt

erstellt am 18.Jan.2017 | 15:25 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen