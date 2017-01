Förderung Schwerbehinderter

Auch ein schwerbehinderter Mensch (hier ging es um einen Mann, der an einer Muskelerkrankung leidet), der wegen seiner Krankheit einen Computer nur noch mit den Augen steuern kann, hat gegen die Agentur für Arbeit Anspruch darauf, dass sie ihm eine Ausbildung zum Webdesigner finanziert. Das gelte jedenfalls dann, wenn ein Gutachter dem (hier 35-jährigen) Mann die mögliche Fähigkeit bescheinigt („hochintelligent“, „sehr motiviert“), die Ausbildung trotz aller Umstände zu schaffen und später auch „wirtschaftlich arbeiten“ zu können. (Der Mann hat einen GdB von 100, weil er steh- und gehunfähig ist und auch bei der Atmung Unterstützung benötigt.) Außerdem führte das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz an, dass die Agentur für Arbeit ihm keine „günstigere und in gleicher Weise geeignete“ Ausbildungsmöglichkeit habe benennen können. (LSG Rheinland-Pfalz, L 1 AL 52/15)

von Redaktion Pinneberg

27.Jan.2017

