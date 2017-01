Flexible Arbeit wird wichtiger

1 von 1 Foto: pt 1 von 1

Die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft (EVG) wird ab heute mit der AKN über die Haustarife der AKN-Mitarbeiter verhandeln. Dies teilte EVG-Geschäftsstellenleiterin Beate Rache gestern während einer Tarifpressekonferenz des Deutschen Gewerkschaftsbunds in Elmshorn mit. Die genauen Forderungen der Tarifkommission konnte Rache gestern zwar noch nicht nennen, doch sie sei sicher, dass es bei den Verhandlungen nicht nur um höhere Löhne gehen wird. „Im vergangenen Jahr haben wir mit der Deutschen Bahn verhandelt, dass die Beschäftigten ab 2018 zwischen mehr Geld, weniger Arbeitszeit oder mehr Urlaubstagen wählen können. Ich kann mir vorstellen, dass wir ein derartiges Wahlrecht auch für die AKN-Mitarbeiter aushandeln“, sagte Rache.

Dass es für die Gewerkschaften immer wichtiger wird, für ihre Mitglieder gute und flexible Arbeitszeiten auszuhandeln, konnten auch die Vertreter der anderen Gewerkschaften bestätigen, die an dem Pressegespräch teilnahmen. Andreas Suß von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) berichtete, dass seine Gewerkschaft im vergangenen Jahr in der Chemiebranche Tarifverträge ausgehandelt hätte, die es den Arbeitnehmern ermöglichten, in Altersteilzeit zu gehen oder auf einem Arbeitszeitkonto Stunden zu sammeln, um zu einem späteren Zeitpunkt eine Auszeit vom Job zu nehmen. In diesem Jahr stünden für seine Gewerkschaft hauptsächlich Verhandlungen mit der Papierindustrie sowie zu einigen größeren Haustarifen an, sagte Suß. Die IG Metall bereitet sich laut Sirko Hartmann derzeit auf Verhandlungen mit der Textil- und Kleidungsindustrie vor. „Dort endet die Friedenspflicht Ende des Monats“, sagte er. Ab Juni stünden dann Verhandlungen mit der Automobilbranche auf der Agenda. „Diese werden zäh, denn die Branche steht unter einem enormen wirtschaftlichen Druck“, sagte er.

Dennoch wolle die IG Metall für diese Branche durchsetzen, dass zumindest Gespräche über einen Altersteilzeit-Tarif aufgenommen werden.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi möchte laut Bezirksgeschäftsführer Ralf Schwittay in diesem Jahr mit einen Tarifvertrag Entlastung für Pflegepersonal durchsetzen. In Berlin sei es bereits geglückt, in Krankenhäusern einen Vertrag zu etablieren, der auch die personelle Ausstattung des Pflegepersonals festlegt. Verdi wolle dies gern auf Bundesebene ausweiten. „Wir müssen die Belastung reduzieren, damit die Arbeitskraft der einzelnen Mitarbeiter länger reicht“, sagte Schwittay. Denn gerade angesichts des Fachkräftemangels sei es wichtig, dass Arbeitnehmer für Bedingungen sorgen, die dazu führen, dass ihre Mitarbeiter möglichst lange in der Lage sind, ihren Beruf auszuüben.



Ab November drohen Streiks bei Bussen

Eine Verhandlungsrunde, die für die meisten Menschen in der Region spannend werden könnte, steht für November auf der Agenda der IG BCE. „Am 1. November endet die Friedenspflicht bei den Verhandlungen im privaten Omnibusbereich“, sagte Suß. Bei diesen Verhandlungen vertrete seine Gewerkschaft unter anderem die Angestellten der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (Kvip), die zahlreiche Buslinien in der Region betreibt. „Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre heraus gehe ich davon aus, dass diese Verhandlungen nicht einfach werden“, sagte Suß. Er gehe derzeit davon aus, dass es dann zu Streiks bei den Bussen kommen wird. Die Verkehsbetriebe Hamburg-Holstein seien nicht betroffen.

von Karina Voigt

erstellt am 17.Jan.2017 | 16:00 Uhr