Region Pinneberg in Kürze : +++ Finanz-Streit: Elmshorn liefert neue Zahlen+++ Gerda Nadler geehrt +++ DRK-Reiterstaffel in Uetersen +++

Elmshorn Gespart, höhere Einnahmen und das Kreditvolumen für Investitionen deutlich reduziert: Die Stadt Elmshorn hat einen Nachtragsetat vorgelegt, um die Bedingungen der Kieler Kommunalaufsicht zu erfüllen. Sollte Kiel mit dem neuen Zahlenwerk am Ende zufrieden sein, darf Elmshorn Kredite in Höhe von 13,2 Millionen aufnehmen. Kiel hatte nur zwölf Millionen Euro genehmigt. Laut Kämmerin Gabriele Wiese hat die Stadt 976.000 Euro zusätzlich eingespart. Die geplanten Einnahmen aus der Gewerbesteuer sollen um drei Millionen auf dann 28 Millionen Euro steigen.

Pinneberg Gerda Nadler ist zum Ehrenmitglied der Pinneberger Bühnen ernannt worden. Die 79-Jährige ist seit 35 Jahren Mitglied des Amateurtheaters. Ihre überwältigende Bilanz: 199 Aufführungen und 27 Rollen. Ihr Debüt feierte Nadler im März 1983 bei dem Stück „Misch sien mutt de Misch“. Das erste Mal Regie führte sie bei „De dree Blindgängers“ im Oktober 1992. Ihre aktive Zeit beendete sie 2012 aus gesundheitlichen Gründen. Die Auszeichnung erhielt sie überraschend während der Premiere des neuen Stücks „Machos op Ies“.

Uetersen In Jesteburg gibt es bereits eine, ebenso in Hannover. Doch Schleswig-Holstein ist in Sachen Rotkreuz-Reiterstaffel bislang ein weißer Fleck. Das könnte sich allerdings bald ändern, denn beim Uetersener DRK ist Tashina Röhl dabei, eine berittene Einsatzstaffel, bestehend aus drei Sanitätern, aufzubauen. Solche Staffeln sind schneller, können sich bei Menschenansammlungen leichter behaupten und, dank exponierter Lage, besser orientieren. Auch bei der Personensuche ist ein Reiter im Vorteil.

Wedel Die neuen Messungen der Belastung durch den Partikelauswurf des Heizkraftwerks Wedel haben begonnen. In einem Schreiben hat der Energiekonzern Vattenfall als Betreiber am Dienstag Anwohner am Elbhochufer informiert, dass seit 20. April so genannte Depositionsmessungen mittels Bergerhoff-Sammelgefäßen vorgenommen werden. Jeweils zwei Gefäße sind demnach an vier fest definierten Standorten am Kraftwerk installiert. Der Betrieb der Messstellen einschließlich Probenentnahme und Auswertung erfolgt laut Vattenfall durch das unabhängige zertifizierte Institut Müller BBA. Die Messungen sollen sich zunächst über ein Jahr erstrecken und einer abschließenden Beurteilung des Partikelauswurfs dienen, so Vattenfall.

Quickborn Es geht um mehr als 120 Kindergartenplätze, die mit dieser Maßnahme geschaffen werden: Quickborns Ratsversammlung hat die Pläne für den Bau der Kindertagesstätte Zeppelinstraße einen deutlichen Schritt vorangebracht. Die Fraktionen billigten während ihrer jüngsten Sitzung erwartungsgemäß den Bebauungsplanentwurf und machten damit den Weg frei für die öffentliche Auslegung. Ab dem 4. Mai können die Unterlagen einen Monat lang im Rathaus eingesehen werden. Gleichzeitig werden sie auch ins Internet gestellt, so dass interessierte Bürger auch online eine Stellungnahme abgeben können.

Schenefeld Die Stadt Schenefeld kann den Bedarf für Nachmittagsbetreuung an Grundschulen für das Schuljahr 2017/2018 vollständig decken. Vor kurzem war die Kommune davon ausgegangen, dass nach den Sommerferien etwa zehn Hortplätze und zwischen 20und 25 Plätze in der nachschulischen Betreuung fehlen werden. Aufgrund von Personalknappheit müssen Hortgruppen an der Paulskirche geschlossen werden. Abhilfe verschaffen könnte nun die Kita Rasselbande, die sich um die nachschulische Betreuung in Schenefeld kümmert. Dazu muss aber die Politik zustimmen und mehr Geld bereitstellen.

Hamburg Intransparent, verschwenderisch und am Rande der Haushaltsuntreue: Die CDU/FDP-Opposition hat dem rot-grünen Senat schwere Vorwürfe im Umgang mit Steuergeldern bei der Unterbringung von Flüchtlingen gemacht. „Hier läuft eine Millionenmauschelei auf Kosten der Steuerzahler“, sagte die flüchtlingspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Jennyfer Dutschke, am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde der Hamburgischen Bürgerschaft. Und ihre CDU-Kollegin Karin Prien (auch als Bildungsministerin in Daniel Günthers Schattenkabinett vorgesehen) betonte mit Blick auf unklare Projekte zur Unterbringung von Flüchtlingen: „Das ist sehr nahe an der Haushaltsuntreue.“ Der Senat selbst äußerte sich nicht, die zuständige Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) war nicht zur Sitzung erschienen.

Schleswig-Holstein Am Mittwoch (26. April, 20.15 Uhr) greift die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ einen Fall aus Schleswig-Holstein auf - die Ermittler erhoffen sich daraus Erkenntnisse über den brutalen Raubüberfall auf einen Norderstedter vom 11. April 2016. Der damals 65-Jährige wurde damals in seinem Haus überfallen. Der Mann war im Schlaf überwältigt, mehrmals geschlagen und anschließend gefesselt worden. Er wurde schwer verletzt. Der Leiter der Kriminalpolizeistelle Norderstedt, Volker Willert, wird in der Live-Sendung zu Gast sein und zusammen mit Moderator Rudi Cerne den Fall vorstellen. Umfangreiche Ermittlungen haben bislang keine Hinweise auf die Täter erbracht, hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Polizei. Ermittler der zuständigen Kriminalpolizei stehen am Sendetag unter Tel. 040-528060 bereit, um eingehenden Hinweisen sofort nachgehen zu können. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat 3000 Euro für Hinweise, die zur Überführung der Täter führen, ausgelobt.