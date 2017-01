Region Pinneberg in Kürze : +++ Feuerwehrbilanz in Uetersen +++ Ehrliche Finderin in Pinneberg +++ Neue Hundesteuer für Quickborn +++

1 von 1 Foto: dpa (Symbolfoto) 1 von 1

Uetersen Rund 200 Einsätze galt es für die Freiwillige Feuerwehr Uetersen im vergangenen Jahr abzuarbeiten. Ein Plus von 40 Einsätzen. Spektakulär dabei waren ein Großfeuer in Haseldorf sowie mehrere Einsätze nach einem Starkregen im Sommer. Auch bei der Feuerwehr Uetersen sinkt, berufsbedingt, die Tagespräsenz. Das bereitet der Wehrführung Sorgen.

Pinneberg Bereits am Mittwochnachmittag hat eine Schülerin Bargeld bei der Polizei Pinneberg abgegeben, dass sie am frühen Morgen in ihrem Wohngebiet gefunden hatte. Laut Polizei handelt es sich um einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag, den sie noch vor Schulbeginn auf der Straße gefunden hatte. Als ehrlicher Finderin stehen ihr amtliche Fundrechte zu, wie zum Beispiel der gesetzlich bestimmte Finderlohn, sofern das Geld wieder seinem Eigentümer zugeordnet werden kann. Ansprechpartner ist die Polizei Pinneberg.

Quickborn Eine Anhebung der Hunde- und der Vergnügungssteuer will die Quickborner SPD während der Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 24. Januar, beantragen. Hundebesitzer sollen für den ersten und zweiten Hund jeweils 20 Euro pro Jahr mehr zahlen. Die neuen Sätze sollen dann 86 Euro für das erste und 128 Euro für das zweite Tier betragen. Die Steuer für alle weiteren Hunde soll sich weiterhin auf 144 Euro belaufen. Durch die Anhebung des Satzes würde die Stadt jährlich etwa 30.000 Euro mehr einnehmen. Die Vergnügungssteuer soll nach SPD-Auffassung um zehn Prozent erhöht werden. Durch die Anpassung erhielte die Stadt pro Jahr Mehrerträge in Höhe von 25.000 Euro.

Ellerhoop Die Jugendfeuerwehr Ellerhoop trifft sich am Dienstag, 24. Januar, um 19 Uhr zur ihrer Jahreshauptversammlung. Im Multifunktionszentrum, Hurst-Green-Platz 1, wird der Jahresbericht der Jugendabteilung verlesen, außerdem stehen Wahlen auf der Tagesordnung.

Schenefeld Die Bürger wählen im Mai einen neuen Landtag, im September einen neuen Bundestag. Städte und Gemeinden stellen den Parteien unter bestimmten Vorraussetzungen Daten ihrer Einwohner zur Verfügung. Dieser Datenübermittlung kann widersprochen werden. Darauf weist die Stadt Schenefeld nun hin. Wer von dem Widerspruchsrecht Gebrauch machen will, muss einen schriftlichen Antrag stellen. Eine Begründung ist jedoch nicht nötig. Der Antrag ist an die Stadt Schenefeld, Bürgerbüro, Postfach 1240 in 22859 Schenefeld zu richten. Das Formular dafür gibt es im Bürgerbüro, Holstenplatz 7, und im Internet unter der Rubrik „Rathaus/Bekanntmachungen“.

Hamburg Seit einigen Tagen ist die R'n'B Künstlerin Ace Tee in aller Munde. Die 24-jährige Hamburgerin, die mit bürgerlichen Namen Tarin Wilda heißt, begeistert die Medien mit dem Lied „Bist du down“. Bereits über 800.000 Mal wurde das Video, das sie am 20. Dezember zusammen mit dem Rapper Kwam.e veröffentlichte, mittlerweile bei Youtube angesehen.

Schleswig-Holstein Im Fall der Gewalteskalation an einer DaZ-Schule in Neumünster hat der zuständige Schulrat, Jan Stargardt, auf die Berichterstattung reagiert. In einer Pressemitteilung des Kieler Bildungsministeriums heißt es, Stargardt habe nach vielen Gesprächen mit Schulen aller Schularten und mit dem Schulträger bereits vor Bekanntwerden der Probleme Maßnahmen ergriffen, die angespannte Situation wegen einer sehr hohen Auslastung der Schulen in Neumünster zu entspannen.