Zu einem Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr gestern Vormittag ausrücken. Eine Anwohnerin der Goethestraße hatte beobachtet, dass augenscheinlich Öl in die Kanalisation lief. Die Feuerwehr entdeckte am Einsatzort einen Pkw, aus dessen Ölwanne es deutlich sichtbar tropfte. Die Blauröcke sicherten mithilfe eines Bindemittels und setzten sich mit dem Halter in Verbindung, der sein Auto entfernte.

von Geertje Meyer

erstellt am 30.Jan.2017 | 15:07 Uhr

