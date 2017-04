Region Pinneberg in Kürze : +++ Fahrradaufruf in Barmstedt gestartet +++ Fahrradklau in Quickborn vereitelt Seniorenbeirat informiert +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa 1 von 1

Barmstedt Barmstedts Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) ruft alle Betriebe und Bürger auf, sich in diesem Jahr an der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ zu beteiligen. Die von der Krankenkasse AOK und dem Allgemeinden Deutschen Fahrradclub (ADFC) initiierte Aktion startet am 1. Mai und endet am 31. August. „Ich hoffe auf rege Teilnahme“, sagte Döpke. Auch die Verwaltung werde sich wieder beteiligen. Im vorigen Jahr hätten zehn Mitarbeiter insgesamt 2606 Kilometer auf dem Drahtesel zurückgelegt. „Die längste Entfernung waren hin und zurück 22 Kilometer“, berichtete Döpke. Wer an mindestens 20 Arbeitstagen aufs Rad steigt, kann einen von zahlreichen Preisen gewinnen, so die Organisatoren. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos, Registrierungen sind ab sofort online möglich. Wer Lust hat mitzumachen, kann sich im Internet näher informieren und registrieren.

Quickborn Ein Bürger und die Polizei haben am Sonntag in Ellerau einen Fahrraddiebstahl verhindert. Laut Polizei sah der 34-jährige Zeuge, wie ein 19 Jahre alter Ellerauer und ein 16-Jähriger aus Henstedt-Ulzburg an einem silberfarbenen Alu-Trekkingbike an den Abstellanlagen am AKN-Bahnhof Tanneneck hantierten. Gegen 20.50 Uhr rief er die Polizei, die die Männer ansprach. Sie leugneten, dass sie ein Rad stehlen wollten. Jedoch fanden die Beamten in der Nähe einen Bolzenschneider und entdeckten, dass an dem Fahrrad die Ummantelung des Schlosses beschädigt war. Sie nahmen beide Männer zur Polizeistation Quickborn mit und entließen sie nach der Aufnahme wieder. Bei dem 19-Jährigen fanden sie zudem Cannabis in geringer Menge. Die Polizei leitete gegen die Männer ein Strafverfahren wegen versuchten Fahrraddiebstahls ein.

Uetersen Bis September werden Mitglieder des Seniorenbeirats nun jeden ersten Freitag mit einem Informationsstand am Rande des Wochenmarktes anzutreffen sein. Der Auftakt in der vergangenen Woche hat Karin Schubert, Uwe Staack und Traute Zocholl viel Freude bereitet. „Wir haben gute Gespräche geführt, Fragen aufgenommen, die wir an zuständige Stellen weiterreichen und über unser Wirken als Interessenvertreter der älteren Generation informiert“, so der Erste Vorsitzende Uwe Staack.

Elmshorn Großes Projekt, kleine Schritte. Seit Jahren plant Elmshorn einen neuen Bahnhof. Aktuell ist das Gelände die schmuddelige Vistenkarte der Stadt. Wie das neue Bahnhofsgebäude aussehen könnte, zeigte 2009 der Siegerentwurf eines Wettbewerbs. Für die Umsetzung fehlt allerdings das Geld. Was überhaupt machbar ist, soll, wie berichtet, die Berliner Agentur Bahnstadt herausfinden. Das Kieler Verkehrsministerium hat das Unternehmen jetzt mit einer Studie beauftragt. Bahnstadt hat bereits die Pläne für den Umbau des Pinneberger Bahnhof erfolgreich entwickelt.

Schenefeld Bekannte treffen und an den Flammen wärmen: Der Schenefelder Tennis-Club veranstaltet am Sonnabend, 15.April, sein traditionelles Osterfeuer. Es gibt Kinderschminken, Stockbrot und Grillwürstchen. Zudem soll wieder eine Ostereiersuche für die jungen Schenefelder veranstaltet werden. Um 17 Uhr geht’s los auf der Clubanlage des Vereins, Holtkamp 102.

Pinneberg Am gestrigen Montagmorgen ging bei der Freiwilligen Feuerwehr Pinneberg ein Alarm ein. Die mit zwei Fahrzeugen ausgerückten Kräfte mussten am Einsatzort im Ziegeleiweg allerdings nicht eingreifen. Nach Informationen der Feuerwehr hat vermutlich ein technischer Defekt für das Auslösen einer Brandmeldeanlage gesorgt.

Hamburg Einen größeren Gefallen hätte die Polizei Hamburg den Gipfelgegnern kaum tun können. Die gesamte Innenstadt während des G20-Gipfels im Juli zu einer demonstrationsfreien Zone machen zu wollen, ist für die Organisatoren der Proteste gegen das Treffen von Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin und Co. fast ein Geschenk des Himmels. „Je mehr man uns behindert, desto stärker werden wir“, ist Emily Laquer drei Monate vor dem G20-Gipfel überzeugt - vor allem wenn so offensichtlich sei, „dass es undemokratisch ist, was da passiert.“

Schleswig-Holstein Obdachlosen in Kiel droht bald ein strengerer Wind. Die Landeshauptstadt plant eine „Nachjustierung und Schärfung“ bei den Hilfen für Menschen ohne Wohnung. Ein Punkt sorgt dabei für großen Wirbel: Nur Kieler sollen volle Unterstützung erhalten, Obdachlose aus anderen Regionen bekommen ein Bett für eine Nacht – und eine Fahrkarte zurück zu ihrem letzten Aufenthaltsort. Nach Auskunft der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe wäre das ein bundesweit einzigartiges Vorgehen – und „komplett rechtswidrig“.