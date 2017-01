Eingreifen, bevor etwas passiert : Experten des Kriminalpräventiven Rats Pinneberg im Interview

1 von 1 Foto: Zimmermann 1 von 1

Pinneberg | Der Kriminalpräventive Rat trägt in Pinneberg seit 1994 dazu bei, das Leben in der Stadt sicherer zu gestalten. Im Interview erklären Werner Westerhoff, Geschäftsführer des Kriminalpräventiven Rats, Stadtjugendpfleger Raimund Bohmann, Gleichstellungsbeauftragte Deborah Azzab-Robinson und Matthias Wieske, Revierleiter der Polizei Pinneberg, warum Prävention hilft, Kosten zu sparen.

Was hat sich durch den Kriminalpräventiven Rat in Pinneberg verbessert?

Matthias Wieske: Dass es ihn überhaupt gibt, ist schon eine Verbesserung für die Stadt Pinneberg. Die Vernetzung von Institutionen, Vereinen, Schulen sowie öffentlichen und staatlichen Einrichtungen sorgt dafür, dass gemeinsam gegen Kriminalität vorgegangen wird.

Warum ist die Vernetzung so wichtig?

Wieske: Sie bringt eine Symbiose von Staat und Bürger. Alle haben das Interesse, das Gemeinwesen zu verbessern. Jeder bringt seine Sichtweisen und Kenntnisse ein. Diese unterschiedlichen Blickwinkel sind eine der großen Stärken des Kriminalpräventiven Rats.

Werner Westerhoff: Wir sind ein sehr vielschichtiges Gremium. Polizei, Stadtjugendpfleger, Gleichstellungsbeauftragte, Frauenberatung, Suchthilfe, die Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein – das sind nur einige der Beteiligten. So holen wir Menschen an einen Tisch, die sich sonst vielleicht nicht so häufig austauschen würden.

Raimund Bohmann: Durch den ständigen Austausch erhöht sich natürlich auch das eigene Wissen. So bringe ich die Erfahrungen aus dem Kriminalpräventiven Rat auch in meine tägliche Arbeit ein. Und wenn mich jemand um Rat fragt und ich nicht helfen kann, ist die Chance groß, dass ich zumindest die richtigen Ansprechpartner kenne. Die Kontakte, die durch den Kriminalpräventiven Rat entstehen, sind Gold wert.

Deborah Azzab-Robinson: Gerade der Austausch zwischen Ehrenamtlichen, Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartnern ist enorm wichtig. Durch diesen ständigen Dialog ist schon viel erreicht. So können wir uns besser abstimmen. Das fachliche Knowhow, das wir uns bei aktuellen Fragestellungen von außen holen, kommt allen zugute.

Welche Bedeutung hat der Rat für Pinneberg?

Westerhoff: Wir verstehen uns als Netzwerk, dessen Hauptaufgabe darin liegt, Informationen zu vermitteln. Cybermobbing, Einbruchssicherung – wir haben uns schon mit vielen Themen beschäftigt und können die Bürger/-innen mit weitergehenden Infos versorgen. Prävention lässt sich schlecht in Zahlen fassen. Es ist nicht festzustellen, wie viele Verbrechen verhindert wurden. Wir würden nur merken, dass die Zahlen nach oben gehen, wenn wir auf Prävention verzichten.

Azzab-Robinson: Eine solche Plattform für den interdisziplinären Austausch gibt es sonst nicht. Meine Aufgabe als Gleichstellungsbeauftragte liegt darin, Frauenbelange und in Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege auch Mädchenbelange im Rat einzubringen. Wenn ich von Veranstaltungen erfahre, die auch für andere Institutionen interessant sind, kann ich diese darüber informieren. Durch die Zusammenarbeit wächst außerdem die Sensibilisierung für verschiedene Formen der Kriminalität, von der Frauen und Mädchen besonders betroffen sind, wie zum Beispiel im Bereich Häusliche Gewalt und bei Cyber-Mobbing, wobei insbesondere in diesen Bereichen die Anzahl der Delikte auch gegen Jungen und Männer ansteigt.

Wieske: Der finanzielle Aspekt spielt ebenfalls eine Rolle. Täter- und Opfer-Nachsorge ist immer teurer als Vorsorge. Prävention muss aber einen langen Atem haben. Dann kann man gezielt Kosten sparen.

Wie sieht die Arbeit konkret aus?

Westerhoff: Wir tagen alle zwei Monate. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. So können wir bei Bedarf auch über konkrete Einzelfälle sprechen, beispielsweise wird es in der ersten Sitzung in 2017 einen fachlichen Austausch über Integration durch Sport geben. Termine und Informationen werden vor allem über unsere Homepage vermittelt. Dazu unterstützen wir uns gegenseitig bei Aktionen und Veranstaltungen. Wenn beispielsweise Polizei, Stadtjugendpflege oder Gleichstellungsbeauftragte Termine haben, versuchen wir, diese durch unser Netzwerk noch stärker publik zu machen. Auch die regelmäßig stattfindende Einbruchspräventionsmesse ist für die Stadt enorm wichtig. Dort beziehen wir Fachfirmen mit ein und garantieren so, dass die Bürger/-innen ihre Ansprechpartner/-innen vor Ort kennenlernen. Die Messe ermöglicht zudem einen ungezwungenen Austausch zwischen Experten und Bürger/-innen. Viele trauen sich nicht, einfach zur Polizei zu gehen und dort um Rat zu fragen.

Haben sich die Themen in den vorigen Jahren gewandelt?

Bohmann: Ein gewisser Wandel ist immer da. So verschieben sich durch die Veränderungen in der Stadt eventuell die Orte, auf die wir ein besonderes Auge haben müssen. Es findet derzeit in Pinneberg eine gewisse urbane Entwicklung statt. Wir werden genau beobachten, welche Folgen diese Entwicklung hat.

Wieske: Die Schwerpunkte verlagern sich immer wieder ein bisschen. Die landesweiten Themen wie die Einbruchskriminalität beschäftigen natürlich auch Pinneberg. Die Jugendkriminalität ging in der Stadt dagegen in den vergangenen Jahren zurück.

Ist der Rückgang der Jugendkriminalität auch dem Kriminalpräventiven Rat zu verdanken?

Wieske: Wir haben durch den Rat die Nähe zu denen, die sich mit der Jugendarbeit beschäftigen. Das hilft uns natürlich weiter. Das gilt auch für andere Bereiche. Sowieso ist es grundsätzlich so, dass wir uns mit lokalen Themen beschäftigen. Schließlich kommen alle Beteiligten aus Pinneberg.

In aller Munde sind die Probleme durch Cyber-Mobbing. Nimmt dieses Thema immer größeren Raum ein?

Bohmann: Auf jeden Fall. Kinder und Jugendliche werden im Netz häufig bloß gestellt und leiden darunter. Ein großer Vorteil des Kriminalpräventiven Rats ist, dass er sich eher um die Opfer kümmert, während sich das Strafrecht auf die Täter konzentriert. Durch das große Netzwerk können wir Themen wie Cyber-Mobbing in Schulen, Jugendhäusern oder Vereinen ansprechen. So sensibilisieren wir viel mehr Kinder und Jugendliche. Unser Ziel ist ja schließlich, schon einzugreifen, bevor etwas passiert.

Wo lagen im vergangenen Jahr die Schwerpunkte?

Westerhoff: Sehr gut kam die Einbruchspräventionsmesse an, die wir noch größer als in den Vorjahren aufgezogen haben. Tipps für Versicherungen, Infos, worauf zu achten ist, wenn man das Haus verlässt oder länger im Urlaub ist, Gespräche mit Fachfirmen, Verhaltensregeln für Eltern, Kinder und Lehrkräfte – es waren etliche Bereiche abgedeckt.

Wieske: Drei Schwerpunkte waren 2016 Einbruchskriminalität, Fahrraddiebstähle und die Flüchtlingsproblematik. Dank des Kriminalpräventiven Rats ist die Polizei mit allen Gruppen in regem Austausch, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Der Rat hilft, verschiedene Sichtweisen kennenzulernen und garantiert, dass wir koordiniert handeln.

Westerhoff: Gerade das Thema Flüchtlinge hat uns beschäftigt. Fremdenfeindlichkeit, Angst vor vermehrten Einbrüchen oder sexuellen Übergriffen – es wurden ganz unterschiedliche Aspekte angesprochen. 2017 wird es wieder eine Infoveranstaltung zum Thema „Cybermobbing“ geben.

Bohmann: Informationsveranstaltungen zu aktuellen Themen sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Arbeit.

von Lars Zimmermann

erstellt am 19.Jan.2017 | 14:00 Uhr