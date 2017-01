Parkverbot im Ortskern : Es bleibt alles beim Alten

Halstenbek | Dauerparken in Halstenbeks Ortskern – ein Ärgernis aus Sicht der SPD. Nach einem im Dezember eingereichten Antrag wurde am Dienstagabend während der Sitzung des Ausschusses für Bau-, Planungs- und Verkehrswesen darüber diskutiert. Ergebnis: Es bleibt alles beim Alten.

Vorerst. Das Begehren, im innerörtlichen Bereich eine Parkzeitbegrenzung von maximal zwei Stunden einzuführen, wurde von den Ausschuss-Mitgliedern auf unbestimmte Zeit vertagt. Andreas Pauli (CDU), der dem Gremium vorsitzt, betonte, dass die Verwaltung jetzt angehalten sei, eine Bestandsaufnahme vom Status quo vorzulegen. „Von Seiten der Politik gibt es dafür keine Fristsetzung.“

Fakt ist: Die SPD, die den Antrag eingereicht hat, sei dafür, so Pauli. Doch die CDU sowie die Fraktion der Grünen würden das Ergebnis der Untersuchung abwarten. Konkret ging es um die Liste der Straßenzüge, die von Hildegard Krüger (SPD) aufgestellt wurde. Eine Höchstparkdauer sollte damit für die Hauptstraße, Friedenstraße, Poststraße, Gustavstraße (einschließlich der Parkbucht am Rathaus), Friedrichstraße, Feldstraße (einschließlich Parkbucht am Rathaus sowie Parkplätze vor der Sporthalle) sowie Bahnhofstraße gelten.

Für Pauli – seine persönliche Meinung – geht der Antrag zu weit. Er sei skeptisch, dass der Antrag überhaupt Wirkung habe. „Wir haben im Bereich Aldi, Edeka Böge und rund um das Rathaus genügend Parkplätze.“ Zur Prüfung verschoben wurde auch der SPD-Antrag, im Zuge einer Parkzeitbegrenzung im Ortskern die Kontrolle des ruhenden Verkehrs zu verstärken.

Einig war sich das Gremium dagegen, dass die Firma Thun aus Elmshorn den letzten Komplex für das Rathausquartier zu Ende bauen kann. Die fünf Linden am Sportplatz fallen, eine Hecke mit Sockel wird zur Abgrenzung errichtet.



von Dietmar Vogel

erstellt am 19.Jan.2017 | 16:30 Uhr

