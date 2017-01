Ellerbek : Erneutes Hoffen auf Zuschuss

1 von 1 Foto: Springer 1 von 1

Ellerbek | Es war die Hiobs-Botschaft des vergangenen Jahres für die Gemeinde Ellerbek: etwa 500.000 Euro Zuschüsse aus Landes- und Bundesmitteln für den An- und Umbau der Kindertagesstätte werden nicht fließen. „Ich habe darauf hin Kontakt zum Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und zum Ministerium aufgenommen“, berichtete Bürgermeister Günther Hildebrand (FDP) im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Ergebnis macht Hoffnung: „Das Land hat ein eigenes Programm aufgelegt, aus dem 2,1 Millionen Euro Fördergeld an den Kreis Pinneberg fließen werden“, sagte Hildebrand. Die Vergabe erfolge nach dem sogenannten Windhund-Prinzip: Wer zuerst kommt, erhält einen Teil. „Unsere Anträge liegen bereits vor“, betonte der Bürgermeister.

Darüber hinaus gebe es auch wieder ein gemeinsames Programm des Bundes und der Länder zur Unterstützung der Schaffung zusätzlicher Kindergarten- und Krippenplätze. „Normalerweise ist es so, dass die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke erst erfolgen darf, wenn der Bewilligungsbescheid vorliegt“, erläuterte Hildebrand. Im Ministerium habe er jedoch erfahren, dass es auch möglich sei, den vorzeitigen Baubeginn zu beantragen und dennoch in den Genuss von Zuschüssen zu kommen. „Diesen Antrag haben wir jetzt gestellt“, gab der Bürgermeister bekannt. Die Baugenehmigung liege bereits vor.

Geplant sei dabei, in einem Anbau Platz für eine weitere Krippen- sowie eine Elementargruppe zu schaffen. Zudem solle wegen der steigenden Anzahl an Kindern, die am Programm der Offenen Ganztagsschule (OGTS) teilnehmen würden, der ehemalige gastronomische Betrieb am Rugenbergener Mühlenweg zu einem Mehrzweckraum umgebaut werden, der sowohl als Mensa als auch für Vereine, Verbände und Gemeindevertretersitzungen genutzt werden könne. Das Gesamtvolumen des Bauvorhabens beträgt etwa eine Million Euro.

In einigen Bereichen gelte es 2017, die Arbeit aus den Vorjahren fortzuführen oder zu Ende zu bringen. „Wir haben 2016 die letzten Grundstücke an der Feuerwache und im Baugebiet Hasenheide verkauft“, berichtete Hildebrand. Fast alle Flächen seien inzwischen fertig bebaut oder befänden sich noch in der Bauphase. „An der Hasenheide wollen wir, sobald alle Bauarbeiten abgeschlossen sind, den Endausbau der Straße vornehmen“, sagte der Bürgermeister. Den 2016 begonnen Umzug des Bauhofs in die Rugenbergener Straße 7 wolle die Gemeinde in diesem Jahr komplettieren. „Dann sollen auch die Büro- und Sozialräume dort hergerichtet und ausgestattet werden“, sagte Hildebrand. Die Ausstattung mit Fahrzeugen für den Bauhof sei dagegen bereits abgeschlossen.

Eine „tolle Entwicklung“ habe es 2016 im Bereich der ehrenamtlichen Arbeit von „Ellerbek Hilft“ gegeben, lobte Hildebrand. Die selbstständig organisierte Gruppe habe große Bereiche gut abgedeckt und die Aufnahme von Flüchtlingen im Dorf sehr erleichtert. „In diesem Jahr werden sich die Aufgabenschwerpunkte verschieben, insbesondere Deutschkurse und die Hilfe bei der Suche nach Praktika sind jetzt gefragt“, so die Erfahrung des Bürgermeisters.

Mit der Erneuerung des Fußbodens in der Harbig-Halle und dem Bau eines Regenrückhaltebeckens stehen zwei weitere kostspielige Maßnahmen im Haushaltsplan der Gemeinde. „Es wird an der Ecke Rugenbergener Mühlenweg/Ecke Willhornstwiete entstehen“, kündigte Hildebrand an. Die Flächen seien bereits im Besitz der Gemeinde und der Bauantrag gestellt. „Wir warten nur noch auf die Genehmigung“, sagte der Bürgermeister. Das Becken sei laut Wasserbehörde notwendig, um die Oberflächenentwässerung zu gewährleisten. „Derzeit können wir deshalb beispielsweise auf den bestehenden Gewerbegrundstücken keine Bauvorhaben ermöglichen“, erklärte Hildebrand.

Von Zusatzeinnahmen bleibt wenig übrig

Mit der Klärung der Trägerschaft für die Bönningstedter Gemeinschaftsschule Rugenbergen und der Vermögensauseinandersetzung zwischen dem Amt Pinnau und den Gemeinden Hasloh und Bönningstedt stünden umfangreiche Verhandlungen ins Haus, so Hildebrand weiter. „Der Vertrag für die Schule läuft 2017 aus, es wird also eine Entscheidung geben müssen“, so seine Einschätzung. Die finanzielle Situation der Gemeinde betrachtet Hildebrand mit gemischten Gefühlen. „Ganz generell gesehen ist der Haushalt in Ordnung, die Ausgaben sind abgesichert, aber wir haben keinen ausgeglichenen Haushalt“, beschrieb er die Situation. Dies hätte zur Folge, dass Ellerbek seine Rücklagen in Anspruch nehmen müsse und deshalb langfristig über strukturelle Änderungen nachdenken müsse.

„Das Problem ist, dass uns nur etwa 20 Prozent von überplanmäßigen Einnahmen in der Gewerbesteuer übrig bleiben“, erläuterte der Bürgermeister. Denn mit dem zusätzlichen Gewinn stiegen automatisch die Umlagen, die die Gemeinde an das Amt Pinnau und den Kreis Pinneberg bezahlen müssten. Zudem sehe die neue Regelung des Länderfinanzausgleichs (FAG) vor, dass Ellerbek zusätzliche Abgaben an das Land leiste. „Für uns bedeutet das, dass wir im laufenden Haushalt keine Kredite aufnehmen könnten, weil Zins und Tilgung nicht gesichert wären “, erklärte Hildebrand. Derzeit sei dies zwar nicht notwendig, doch für die langfristige Planung und Weiterentwicklung der Gemeinde müsse über Kredite für Investitionen durchaus nachgedacht werden.

von Ute Springer

erstellt am 04.Jan.2017 | 16:30 Uhr