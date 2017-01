Er ist der neue Kümmerer

1 von 1 Foto: Thieme 1 von 1

Der große Flüchtlingsstrom ist versiegt, die Lage auf dem Markt für Unterkünfte hat sich entspannt. Doch Kommunen und ihre Bürger stehen vor einer Bewährungsprobe: Wird die Integration der Migranten gelingen? Mit dieser Frage ist das Aufgabenfeld des neuen Flüchtlingskoordinators in Schenefeld umrissen. Am vergangenen Montag hat Norman Schleicher sein Amt angetreten.

Schleicher, der kürzlich seinen 40. Geburtstag feierte, hat nach dem Abitur 1993 eine Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr eingeschlagen. Das Studium dort beendete er als Diplom-Pädagoge. Nach zwölf Jahren Bund wurde er Zivilist und arbeitete für soziale Einrichtungen. Von Oktober 2015 an kümmerte er sich im Förderzentrum Friedrichshulde um unbegleitete minderjährige Ausländer, die meist als Flüchtlinge nach Deutschland kommen – eine wertvolle Erfahrung für einen Flüchtlingskoordinator.

Die Integration von Migranten erscheint als Mammutaufgabe. Doch welchen Part soll der Koordinator in Schenefeld übernehmen? „Im Kern geht es um zwei Dinge: Ich soll eine gute Integrationspolitik unterstützen und ein offenes Ohr für die Ehrenamtlichen haben. Denn deren Arbeit ist unverzichtbar“, sagt Schleicher.

Der Flüchtlingskoordinator wird etwa Veranstaltungen organisieren, in denen Deutsche und Migranten ins Gespräch kommen. „Ich werde auch für Offenheit in der Bevölkerung werben“, sagt Schleicher. Zu seinen Aufgaben gehöre auch, die Sprachförderung zu koordinieren. Der Schlüssel zur gelungenen Integration wird aber ein sicherer Job sein. „Ich versuche, einen engen Kontakt zu Unternehmen aufzubauen, um so nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen zu suchen.“ Ebenfalls auf der Agenda: Veranstaltungen, in denen den Flüchtlingen die grundlegenden Umgangsformen und Konventionen vermittelt sowie das politische System Deutschlands erläutert werden.

Damit die Betreuung von Flüchtlingen effektiver wird, soll die Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Ehrenamtlichen besser werden. Nicht immer ist auf der einen Seite das Verständnis für die Arbeit der jeweils anderen Seite da. „Ich kann verstehen, wenn motivierte Ehrenamtliche manchmal frustriert sind, weil Dinge nicht so schnell klappen wie gewünscht. Aber eine öffentliche Verwaltung muss sich an bestimmte Verfahren halten“, sagt Schleicher. So könnten kleinere Anschaffungen wie gebrauchte Kühlschränke schnell und unbürokratisch erledigt werden. Bei größeren Investitionen müsse jedoch ein formaler Weg eingehalten werden. Außerdem gebe es ineffiziente Überschneidungen bei den Aufgaben in der Flüchtlingsbetreuung. „Wir wollen deswegen Fortbildungen und Gesprächsrunden für die Ehrenamtlichen organisieren, teils auch in Kooperation mit dem Kreis Pinneberg.“

Schleicher sieht Schenefeld auf einem guten Weg. „Die Unterbringungssituation hat sich entspannt, wir haben sogar noch Puffer. Auch die Sprachförderung funktioniert. Die Flüchtlinge, mit denen ich bisher zu tun hatte, sprechen alle verhältnismäßig gut Deutsch.“

Probleme mit straffälligen Flüchtlingen gebe es kaum. „Schenefeld ist ein sicheres Umfeld. Niemand braucht Angst zu haben, allein auf die Straße zu gehen“, sagt Schleicher. Massive Gewalttaten oder Übergriffe auf Frauen kenne er nicht. „Die Verwaltung ist in Kontakt mit der Polizei. Wenn es Probleme gibt, dann sind das eher Konflikte in den Unterkünften oder Sachbeschädigungen. Auch Fahrraddiebstähle sind dabei, wobei deren Zahl tendenziell sinkt“, sagt Schleicher.