Region Pinneberg in Kürze : +++ Entgegenkommen für Geflügelhalter +++ Elmshorn entgeht Verkehrsinfarkt+++ Stadtbahn für Tornesch und Uetersen? +++

1 von 1 Foto: Caroline Seidel, dpa 1 von 1

Schleswig-Holstein Mit einem Vorstoß beim Bund wollen die norddeutschen Flächenländer Geflügelhaltern helfen, die wegen der Geflügelpest unter Druck geraten. In einem Brief an Bundesminister Christian Schmidt (CSU) setzen sich die Agrarminister von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen dafür ein, die Fristen zur Aufstallung von Freiland-Legehennen zu flexibilisieren. Auf eine entsprechende Rechtsänderung möge Schmidt auf EU-Ebene hinwirken, „um außergewöhnlichen Ereignissen Rechnung tragen zu können“.

Elmshorn/Barmstedt Das Land Schleswig-Holstein wird die geplanten Sanierungsarbeiten an der Landesstraße 75 zwischen Elmshorn und Barmstedt verschieben. Das teilte Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) Landrat Oliver Stolz mit. Damit steht die L75 im Jahr 2017 als Umleitungsstrecke zur Verfügung, wenn der Kreis die marode Krückaubrücke auf der Wittenberger Straße ersetzen muss. „In Elmshorn stehen in diesem Jahr zahlreiche Sanierungsmaßnahmen und Straßensperrungen an. Ein gleichzeitiger Abriss der Krückaubrücke und die Sanierung der L75 hätte den Verkehrsinfarkt für Elmshorn bedeutet“, sagte Bürgermeister Volker Hatje.

Quickborn Der Netzbetreiber Tennet baut in Quickborn-Heide fünf Strommasten für eine neue 380-Kilovolt-Leitung zwischen Dänemark und Niedersachsen. Sie soll den Strom aus den Windparks an Nord- und Ostsee nach Süddeutschland leiten. Die etwa 140 Kilometer lange Trasse verläuft von dem dänischen Ort Kässo über Flensburg und Audorf bei Rendsburg nach Süden.

Wedel Düstere Wolken über dem Osten der Rissener Straße: Ab Mitte 2017 will die Stadt dort die B431 ausbauen. Geschätzte Bauzeit: zehn bis zwölf Monate. Rund ein Jahr lang soll der Verkehr neu aus Richtung Hamburg einspurig fließen: Ein Schreckensszenario vor allem für die Anlieger. Im betroffenen Abschnitt zwischen Croningstraße und Industriestraße befinden sich ausschließlich Gewerbebetriebe. Sie fürchten massive Einbußen, die nicht ohne Konsequenzen für die Arbeitsplätze bleiben könnten.

Kummerfeld Aufatmen in Kummerfeld: An der Kreisstraße 21, die das Dorf mit Elmshorn verbindet, wird im Einmündungsbereich Dorfstraße/Bornbarg eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h eingeführt. Lange Zeit hatte die Gemeinde darum gekämpft. An der Kreuzung, die direkt hinter einer Kurve liegt, war es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen gekommen. Die Fahrzeuge auf der Bundesstraße durften 100 km/h schnell fahren. Im Bereich vor der Kurve in Richtung Tornesch ist die Geschwindigkeit auf 70 km/h beschränkt, kurz danach wird diese aufgehoben. Bis Ende Januar sollen in dem Bereich neue Schilder aufgestellt werden und die Autofahrer vom Gas gehen müssen.

Schenefeld Die Stadt Schenefeld hat die meisten Ziele des Energie- und Klimaschutzprogramms erfüllt. „Bis auf das Schulzentrum sind wir gut im Plan“, sagt Martina Schiller vom Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt auf Anfrage unserer Zeitung. Die Rathausmitarbeiterin bezieht sich auf die Pläne, eine Photovoltaikanlage auf Teilen des Daches des Schulzentrums Achter de Weiden zu errichten. Weil die Sanierungspläne für die Schule aber noch nicht feststehen, wurde diese Maßnahme zurückgestellt. Schiller sagt, das Schulzentrum sei zwar „ein großer Brocken“, es sei aber „letztlich politischer Wille gewesen, die Mittel im aktuellen Haushalt nicht bereitzustellen“.

Uetersen /Tornesch Es ist etwas ruhiger geworden um die Idee einer Stadtbahn, die zwischen Uetersen und Tornesch und weiter bis nach Pinneberg verkehren und den Pendlern damit mehr Komfort bieten könnte. Jetzt hat die Eisenbahngesellschaft NEG den Städten Uetersen und Tornesch einen Probelauf für die Stadtbahn angeboten. Nach anfänglicher Skepsis steigt die Stadt Tornesch verstärkt in die Überlegung ein, ob eine Reaktivierung des Personenverkehrs auf der Strecke sinnvoll ist. Die Fraktionen im Kreistag sind unterschiedlicher Auffassung, ob hier investiert werden soll. Die Idee, die vorhandenen Bahngleise zwischen den Städten Uetersen und Tornesch für einen S-Bahn-Betrieb mit Anbindung nach Hamburg umzurüsten, wird nun auch in Tornesch in Betracht gezogen.

Hamburg Geldboten in neun Bundesländern haben am Freitag die Arbeit niedergelegt. Sie machten sich damit für eine deutliche Lohnanhebung und einen einheitlichen bundesweiten Tarifvertrag stark. Am Warnstreik hätten sich rund 1000 Beschäftigte an 19 Standorten beteiligt, sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Volker Nüsse, der Deutschen Presse-Agentur. In München versammelten sich nach seinen Angaben 400 Mitarbeiter zu einer Kundgebung. Bei den Geldtransport-Anbietern Ziemann in Berlin und Prosegur in Potsdam seien die Werkstore kurzzeitig blockiert worden, um Fahrzeuge an der Abfahrt zu hindern. In Hamburg, Berlin, Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saarland seien fast alle Betriebe vom Streik betroffen gewesen. In diesen Regionen sei deshalb mit Einschränkungen bei der Bargeldversorgung zu rechnen. Es könne durchaus sein, dass einige Geldautomaten am Wochenende leer seien, fügte Nüsse hinzu.