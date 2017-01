Empfang mit Ministerin und Musik

vergrößern 1 von 4 Foto: Thölen (3) 1 von 4





„In Kiel wird viel geredet über Ihren Neujahrsempfang“, begann Monika Heinold (Bündnis90/Die Grünen), Finanzministerin von Schleswig-Holstein, ihre Rede vor 120 Gästen im Partyspeicher „Grammy“ in Bönningstedt. Danuta Szesniewski hatte bereits zum vierten Mal Kommunalpolitiker und Gewerbetreibende aus dem Einzugsgebiet des „Dorfgeflüsters“ in die außergewöhnliche Location eingeladen.

Nachdem im vergangenen Jahr Redner aus den Reihen der CDU und SPD zugegen waren, sollten dieses Jahr die kleineren Parteien mit dem Bündnis90/Die Grünen und die FDP zu Wort kommen. „Ich werbe für Erprobtes: Rote Beete, Grünkohl und zum Abschluss Blaubeeren“, sagte Heinold, die den Erfolg von Politik mit der Planung eines Mehr-Gänge-Menüs verglich. „Bei uns in Schleswig-Holstein leben seit Jahren die glücklichsten Menschen, das muss am Spinat liegen“, so Heinold schmunzelnd. Politik dürfe nicht abschrecken, sondern müsse überzeugen, und es lohne sich, zur Wahl zu gehen, versuchte sie, ihre Zuhörer zu ermutigen.

Nächste Rednerin war Annabel Krämer (kleines Foto, FDP), die im vergangenen Jahr ganz knapp die Wahl zur Bürgermeisterin von Quickborn verfehlt hat. „Ich habe gesehen, dass in meiner Stadt ganz viele Ressourcen sind, und nur, weil ich die Wahl verloren habe, hat sich daran nichts geändert“, sagte die geborene Quickbornerin über ihre Motivation. Sie bedauerte in ihrer Rede, dass viele Bürger Probleme hätten, wahr genommen zu werden. Sie sei jedoch zuversichtlich, dass man den Großteil der Wähler zurückgewinnen könne.

Krämer lobte in diesem Zusammenhang die vielen ehrenamtlich Tätigen und sah auch gerade in dem hohen Interesse an dieser Veranstaltung mit engagierten Kommunalpolitikern ein gutes Zeichen. Ausblickend versprach sie ihren Zuhörern, dass sie Schleswig-Holstein zu einem Gründerland machen wolle, das gleichzeitig bestens digitalisiert sein soll.

Der dritte Redner, den Szesniewski eingeladen hatte, kam aus der Wirtschaft. Daniel Fraga von Fraga Dental, einem der wenigen inhabergeführten Unternehmen, das bereits seit 1971 in Bönningstedt ansässig ist. Mutter Ursula Fraga, die auch unter den Gästen war, hatte die Firma 1963 gegründet. Ursprünglich kam die Familie aus Spanien.

Fraga zählte sich selbst zu den 9,3 Millionen Deutschen mit Migrationshintergrund. „Jeder Vierte hier im Raum hat im Schnitt einen Migrationshintergrund“, sagte er und sprach sich weiter positiv über die deutsche Willkommenskultur der vergangenen Jahre aus. Sie würde auch im übrigen Europa bewundert werden. „Wir alle haben diese Welt in Frieden und Freiheit erlebt. Wir müssen den Menschen, die zu uns kommen, unsere Werte vermitteln. Das, was sie hier lernen, das nehmen sie mit in die Welt“, sagte Fraga.

Im Anschluss an die Reden eröffnete Szesniewski das reichhaltige Buffet, das von einigen Bönningstedter Restaurants ausgerichtet wurde. Unterhalten wurden sie dabei mit handgemachtem Rock’n’Roll, Pop und Evergreens von der mobilen Partyband „Saints in Action“. Das Akustik-Trio mit Bandleader und Gitarrist Thomas von Sintern aus Bönningstedt, Ron Farchau am Kontrabass und Tom Ryan (Mundharmonika, Gitarre) aus North Carolina wurde hier vom Saxophonisten Kurt Buschmann unterstützt. Die Musiker rockten die Veranstaltung, die Gäste sangen und tanzten mit.

Die Veranstaltung dauerte bis weit nach Mitternacht. Als seine Kollegen bereits gegangen waren, griff von Sintern erneut zur Gitarre und Tim Bunge vom Autohaus Bunge setzte sich ans Klavier. Spontan musizierten beide, sehr zur Freude und Überraschung der späten Gäste.