Elmshorner beantworten Glaubensfrage

Anlässlich des Luther-Jahres startet unsere Zeitung heute eine neue Serie. Das ganze Jahr über werden Elmshorner Pastoren und Pfarrer im Wechsel mit Persönlichkeiten aus der Stadt beantworten, welche Rolle der Glaube und Martin Luther in ihrem Leben spielen. Zum Start der Serie „Luther-Jahr: Was bedeutet Glaube heute“ befasst sich Pfarrer Stefan Langer damit, was wir für unsere Frömmigkeit und Spiritualität aus dem lernen können, was Martin Luther über Maria sagt. Seite 5



von Christian Brameshuber

erstellt am 10.Jan.2017 | 15:36 Uhr