Region Pinneberg in Kürze : +++ Elmshorn versteigert Feuerwehrauto +++ 6000 Euro im Taxi gefunden +++ Verstärkung im „Stadtzentrum“ +++

1 von 1 Foto: (Symbolfoto) dpa 1 von 1

Elmshorn 25 Jahre sind ein hohes Alter für ein Feuerwehrauto. Eins der beiden Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeuge – so der korrekte Name des Fahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn – hat sich jedenfalls seinen Ruhestand redlich verdient. Die Stadt hat es jetzt auf einem speziellen Versteigerungsportal eingestellt. Meistbietend kann es dort ein Liebhaber von Feuerwehrfahrzeugen ersteigern.

Hamburg Dank eines ehrlichen Finders hat ein 54-Jähriger in Hamburg seine Brieftasche mit rund 6000 Euro zurückbekommen. Der Mann habe die Tasche am Donnerstag im Taxi auf dem Weg nach Hause liegen lassen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Während er den Verlust des Geldes im Polizeirevier anzeigte, meldete sich zeitgleich der Fahrer des Taxis in einem anderen Revier, um das gefundene Portemonnaie abzugeben. Der Finder geht jedoch nicht ganz leer aus: Laut gesetzlichem Finderlohn stehen ihm drei Prozent des Gesamtwertes zu - also 180 Euro.

Schenefeld Verstärkung im „Stadtzentrum“: Die Hamburgerin Anne Hölscher (30) wird als Junior-Managerin ihrer Chefin Centermanagerin Songül Aksu (37) unter die Arme greifen. Die 30-Jährige hat unter anderem Immobilienwirtschaft und –management in London studiert. Seit 2011 war sie in Hamburg in der Immobilienmarktforschung tätig. Zu ihren Aufgaben gehörten Standortanalysen, Erfassung der Trends im Handel und neue Konzepte. Ihr Wissen will Hölscher für die Weiterentwicklung des „Stadtzentrums“ einsetzen.

Wedel Sonntag, 8. Januar, ist Gelegenheit, Kontakte zu pflegen und sich über die Belange, die Wedel bewegt haben und bewegen werden auszutauschen: Stadtpräsident Ulrich Kloevekorn (CDU) und Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) laden ein zum offiziellen Neujahrsempfang der Stadt Wedel. Beginn ist um 11.15 Uhr im Ratssaal. Auf dem Programm stehen neben Neujahrsansprachen von Schmidt und Kloevekorn die Verleihung der Wedeler Ehrennadel 2016 für verdiente Ehrenamtler und engagierte Bürger.

Quickborn Die Stadt Quickborn will 2017 große Aufgaben bewältigen. Sie beginnt mit der Sanierung des Schulzentrums-Süd und baut einen Teil der Comenius-Schule für den Einzug der Spiel-i-othek um. In die Kita Zauberbaum will sie etwa 740.000 Euro investieren. Die Verwaltung wird die Schulen bei der Erstellung von IT-Konzepten begleiten und Fluchttreppen am Rathaus anbauen lassen. Die Politik soll ein neues Einzelhandelskonzept beschließen und Trassen zur Umgehung des Bahnübergangs Ellerau suchen.

Moorrege Das Amt Geest und Marsch Südholstein ist auf der Suche nach einem möglichen neuen Standort. Aus den zehn Mitgliedsgemeinden sind drei Vorschläge eingereicht worden. Außer Heist und Appen wurde auch ein Areal in Moorrege vorgeschlagen. „Dieser Vorschlag kommt nicht vom Bürgermeister“, erläuterte gestern René Götze, Fachbereichsleiter Bauen und Liegenschaften. Die Amts-Arbeitsgruppe Um- oder Neubau trifft sich am Mittwoch, 18.Januar, zur nächsten internen Beratung.

Bullenkuhlen Die Freiwillige Feuerwehr Bullenkuhlen wird am Sonntag, 15. Januar, mit Unterstützung der Bullenkuhlener Mitglieder der Jugendwehr Rantzau West die ausgedienten Tannenbäume in der Umgebung einsammeln. Die Aktion findet zwischen 10 und 12 Uhr statt. Die Bäume sollten vorher an der Straße abgelegt werden. Sie werden am Sonnabend, 21. Januar, während eines Winterfeuers, das voraussichtlich im Neubaugebiet (Am Kreuzrebenbach) veranstaltet wird, ab 15 Uhr verbrannt werden.

Schleswig-Holstein Damian O., der zugegeben hat, am Montag seine Freundin Jessica N. in Lauenburg erwürgt und ihr anschließend noch mehrere Messerstiche zugefügt zu haben, hätte eigentlich zum Zeitpunkt der Tat im Gefängnis sitzen können. Wenn das Amtsgericht 2013 seinem Wunsch nach einer vierjährigen Haftstrafe nachgekommen wäre. Denn O. hatte im August 2012 mit einer Machete bewaffnet eine Spielhalle in Lauenburg überfallen und ausgeraubt. Zuvor hatte er bereits mit einem Staubsaugerrohr einen Mann bedroht. Im April 2013 musste er sich deshalb vor Gericht verantworten.