Mitnahmeverbot von Scootern : Elektromobil-Fahrer: Der HVV diskriminiert uns

Schenefeld | Fahrer von Elektromobilen müssen draußen bleiben: Seit dem 1. Januar nehmen Busse der im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) organisierten Unternehmen keine Scooter mehr mit. Die Geräte sind die drei- oder vierrädrige Alternative zum Elektrorollstuhl für Gehbehinderte. Die Schenefelder Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit (AGB) fordert nun in einem verzweifelten Appell, das Beförderungsverbot zurückzunehmen.

„Wie sollen wir denn in Zukunft unsere Arzttermine wahrnehmen“, fragt etwa Friederike Pavenstedt von der AGB. „Wir können ja nicht mal nach Hamburg fahren, um für unsere Rechte zu demonstrieren. Wir fühlen uns total machtlos. Wir werden vom HVV diskriminiert.“ Das Transportverbot sei ein Rückschritt beim Thema Inklusion.

Behindertenverbände und Verkehrsbetriebe streiten bundesweit vor Gerichten. Vor dem Oberlandesgericht Schleswig trafen sich etwa der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter und die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG). Das Gericht urteilte im Dezember 2015: Ein pauschales Mitnahmeverbot ist unzulässig. Eine Studie habe laut Gericht ergeben, dass etwa vierrädrige Scooter bis 1,20 Meter Länge gefahrlos transportiert werden könnten.

Noch im Oktober 2016 hatte der HVV begonnen, Plaketten auszugeben. Wer einen Scooter bis 1,20 Meter fuhr und in einem kleinen Test Sicherheit im Steuern des Geräts bewies, bekam einen Kleber, der zum Transport in den Bussen berechtigte. Im Dezember kam dann der Paukenschlag: Ab dem 1. Januar sollten überhaupt keine Scooter mehr mitgenommen werden. Die Ausgabe der Befähigungs-Plakette wurde gestoppt. „Erst durften alle mit, dann kam die Plakette, jetzt darf niemand mehr mit“, klagt Pavenstedt.

Zu unbequem

„Ich vermute, dass es nicht um die Sicherheit geht. Ich glaube, wir Scooter-Fahrer sind einfach zu unbequem. Das Einsteigen dauert zu lange und wirft den Fahrplan durcheinander“, argwöhnt Alfred Redmann von der AGB. Fünf Elektromobilfahrer haben sich in der Arbeitsgemeinschaft organisiert. Wie viele es tatsächlich in Schenefeld und im Kreis Pinneberg gibt, wissen die AGB-Aktivisten nicht. Aber ein Blick in die Innenstädte lässt vermuten, dass es nicht wenige sind.

Rainer Vohl, Pressesprecher des HVV, verweist auf ein aktuelles Gutachten aus Nordrhein-Westfalen aus dem August 2016. „Auch jene Scooter, deren Beförderung bisher sicher möglich schien, kippten während der Fahrversuche der Dekra um. Es fehlte jeweils eine Bremse, die auf alle Räder wirkt“, teilte Vohl auf Anfrage mit. Die Verkehrsunternehmen seien für die Sicherheit ihrer Fahrgäste verantwortlich. „Vorkehrungen, die die Sicherheit gewährleisten, sollten nicht erst getroffen werden, nachdem ein schwerer Unfall passiert ist, sondern bereits dann, wenn potenzielle Gefahren bekannt geworden sind. Das Gutachten sei erst bekannt geworden, nachdem die Plaketten eingeführt wurden.

Laut Vohl arbeiten die Bundesländer an einem einheitlichen Erlass, der einen Kriterienkatalog für die sichere Mitnahme von Scootern vorsieht und eine Mitnahmeverpflichtung enthält. Bis dahin ist der Transport nur in S- und U-Bahnen sowie den Hafenfähren möglich. Elektrische Rollstühle sind von dem Transportverbot ausgenommen.

Die Schenefelder Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit (AGB) sucht weitere Betroffene, um mit ihnen ein schlagfertiges Netzwerk zu bilden. Wer sich zum Thema „Scooter-Transport“ auf dem laufenden halten oder die AGB unterstützen will, kann sich unter Telefon 040-8300013 oder per E-Mail an fpavenstedt@hotmail.de melden.

von Tanja Plock

erstellt am 19.Jan.2017 | 16:00 Uhr

