Eisiger Spaß: Anbaden für die Harten

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Zu einem im wahrsten Sinne des Wortes feuchtfröhlichen Erlebnis – und das generationsübergreifend – kam es gestern Nachmittag im Freibad Oberglinde in Moorrege, wohin die DLRG Region Uetersen eingeladen hatte. Auf dem Programm stand das diesjährige Neujahrsbaden, besser bekannt als das „Anbaden“ der dortigen Anlage. Zahlreiche Schaulustige hatten sich zu diesem Anlass versammelt und waren gespannt, wie viele Freiwillige es diesmal wagen würden, sich bei äußerst niedrigen Luft- und Wassertemperaturen ins kühle Nass zu wagen.

„Wir mussten heute dafür sogar am Ufer eine größere Fläche vom Eis freimachen“, erläuterte Uwe Schankin von der DLRG Region Uetersen, die dieses Spektakel bereits seit 25 Jahren in Moorrege organisiert. Punkt 14 Uhr war es dann soweit und der erste Wagemutige stieg vor manch einem erstaunten Besucher ins fast gefrorene Wasser. Mehr als zwei Dutzend sollten ihm folgen. Unter ihnen Reiner Böhm (55) aus Moorrege, der für diesen Akt als Erklärung anführte, er sei ein großer Sauna-Fan und von daher an derartige Überwindungen gewöhnt. Ebenfalls aus Moorrege kam Maren Mehrens, die seit drei Jahren aktiv dabei ist, „weil es einfach Spaß macht“, eine Ansicht, die auch von einem waschechten Veteranen des „Anbadens“ im Freibad Oberglinde geteilt wird: Harald Breuß. Der 77-jährige Elmshorner ist seit mehr als 60 Jahren ein überzeugter Anhänger des Eisbadens und geht dieser Disziplin immer noch regelmäßig „mit großer Leidenschaft“ nach – hauptsächlich in Oevelgönne. „In Moorrege bin ich seit sieben Jahren dabei“, verriet er, als er kurz vor dem Start noch mal selbst die Wassertemperatur mit einem Thermometer beim Einstieg überprüfte.

Null Grad waren es – offenbar genug für den geselligen Spaß, den man allen Beteiligten bei dem gemeinsamen „Durchhalten“ für eine Zeitspanne zwischen drei und fünf Minuten anschließend ansah. Auch bei den jüngeren Teilnehmern, zu denen Caroline Willmann aus Moorrege gehörte. „Das macht riesig Spaß – vor allem wenn man danach wieder so richtig warm wird“, sagte die 14 Jährige, die vor fünf Jahren schon mal an dieser Aktion teilgenommen hatte und für sich selbst dabei eine eigene Technik beherzigte: „Unbedingt in Bewegung bleiben und nicht stehen, denn der Boden ist noch kälter“, erklärte sie. Dann merke man auch gar nicht so richtig, wie kalt es im Wasser wirklich sei.

Wer nach dem kühlen Erlebnis anschließend noch mehr Wärme brauchte, um wieder ins körperliche und auch seelische Gleichgewicht zu kommen, wurde auf dem Veranstaltungsareal übrigens bestens versorgt: Es gab warmes Essen und natürlich heiße Getränke – vom Kinderpunsch bis zum Glühwein, und als besonderen Knüller Berliner, an denen sich auch „wasserscheue“ Besucher erfreuten, die eine eher distanzierte Haltung vertraten.

„Das ist eine wirklich tolle Aktion hier mit einer durchweg angenehmen Stimmung. Allerdings würde ich nicht mit ins Wasser steigen – zumindest nicht vor Ende Mai“, scherzte Maritta Behrmann (45) aus Uetersen, die unbedingt dabei zusehen wollte, wie ihre Nachbarn, die mit zu den Aktiven beim „Anbaden“ gehörten, sich schlagen würden. „Absolut tapfer!“, lautete anschließend ihr Urteil.

von Ulf Marek

erstellt am 09.Jan.2017 | 16:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen