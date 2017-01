Bürgerempfang in Halstenbek : Einstand für den Rathaus-Chef

1 von 1 Foto: Hoppe 1 von 1

Halstenbek | Der Wachwechsel im Halstenbeker Bürgermeisteramt ist vollzogen. Nachdem die rein formellen Angelegenheiten bereits in den zurückliegenden Tagen erledigt worden waren, wurde Claudius von Rüden (SPD) gestern im Rahmen des traditionellen Bürgerempfangs der Gemeinde ganz offiziell in sein Amt eingeführt – und Linda Hoß-Rickmann (parteilos) nach zehnjährigem Wirken feierlich verabschiedet.

Auf ihren eigenen Wunsch hin von Amtsvorsteher Helmuth Ahrens (CDU), der vor 500 Gästen in der vollbesetzten Aula des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums mit einer warmherzigen und humorvollen Art seine Abschiedsworte in Richtung scheidender Bürgermeisterin transportierte. Mit dabei waren Landrat Oliver Stolz (parteilos), SPD-Landtagsmitglied Kai Vogel, die Bürgermeister umliegender Gemeinden sowie etliche Vertreter von Kommune, Vereinen und Verbänden.

Ob Kita- oder Schulneubauten, die Verbesserung von Verkehrswegen, die Beseitigung des Knick-Eis mit anschließendem Sporthallenneubau sowie das Engagement bei der Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften: Dies seien nur einige Punkte aus dem Lebenswerk von Hoß-Rickmann, deren Eigenschaften Ahrens als kreativ, verlässlich, bürgernah und zielorientiert beschrieb. „Du hinterlässt große Fußstapfen. Doch ich bin mir sicher, dass unser neuer Bürgermeister Claudius von Rüden deine Arbeit zum Wohle der Gemeinde erfolgreich fortführen wird“, sagte Ahrens, ehe er Hoß-Rickmann zum Abschied ein Geschenk überreichte: einen Gutschein für einen Hubschrauberrundflug über den Victoria-Wasserfällen in Südafrika – dem nächsten Urlaubsziel Hoß-Rickmanns.

Doch bevor Bürgermeister-Kette und Rathausschlüssel den Besitzer wechselten, hatten zunächst zwei weitere Protagonisten ihren großen Auftritt. So wurden mit Ude Hintz (80) und Christine Blankenburg (72) unter dem großen Beifall der Gäste die diesjährigen Ehrenamtspreisträger prämiert. Und von den Laudatorinnen Miriam Utz und Hildegard Krüger vorgestellt. Hintz erhielt den Preis für seinen ausgeprägten Nachbarschaftssinn sowie jahrzehntelange, selbstlose Hilfe für Menschen in Notlagen. Blankenburg hatte sich seit Beginn der Willkommenskultur mit voller Kraft in der Flüchtlingshilfe engagiert, erfand „Willkommenstaschen“ und wurde erste Flüchtlings-Patin.

Nach einem starken musikalischen Stelldichein von Dieter Kropp an der Bluesharp (Mundharmonika) war es dann soweit: Die Amtseinführung des neuen Bürgermeisters stand an. In seiner Antrittsrede dankte von Rüden noch einmal seiner Vorgängerin und betonte, dass man viel von ihm erwarten dürfe. Aber auch er von den Bürgern der Gemeinde einiges erwarte: „Nämlich Interesse und das Mitwirken am kommunalen Leben“, so von Rüden, zu dessen Tugenden Verbindlichkeit, Wertschätzung und Transparenz zählen würden.

„Dass heute so viele Bürger hier zu diesem Empfang gekommen sind, werte ich deshalb als gutes Zeichen. Denn bekanntlich können viele kleine Menschen, die viele kleine Dinge an vielen kleinen Orten tun, das Gesicht der Welt verändern“, zitierte Halstenbeks neuer Bürgermeister aus einem afrikanischen Sprichwort, ehe das Schlusswort noch einmal seiner nun sichtlich bewegten Vorgängerin gehörte.

„Der König ist tot. Es lebe der König, heißt es in der Monarchie. Zum Glück leben wir aber in einer Demokratie und ich muss nicht erst sterben, um das Amt freizugeben“, schmunzelte Hoß-Rickmann, die sich vor allem bei ihrem Verwaltungsstab, allen Bürgern und ihrem Mann für die stetige Unterstützung bedankte.

Den feierlichen Abschluss des diesjährigen Bürger-Empfangs bildete schließlich der Einmarsch des Musikzugs Halstenbek („New York, New York“) sowie ein gemütlicher Imbiss für jedermann im angrenzenden Foyer.



von Stephan Hoppe

erstellt am 30.Jan.2017 | 14:30 Uhr