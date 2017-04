Eine neue Musikwelt entdecken

vergrößern 1 von 5 1 von 5







„Ein Konzert voller Rhythmus, Kraft und Virtuosität.“ Der Vorstand des Kulturkreises Halstenbek spart nicht mit Superlativen, wenn sich alles um die Ankündigung des „Duo Montparnasse“ und des Ensembles „Elbtonal Percussion Duo“ dreht. Am Freitag, 21. April, dürfte die neue Aula des Wolfgang-Borchert-Gymnasiums in Krupunder, Bickbargen 111, Plattform eines unvergesslichen Events sein. Ab 19.30 Uhr geht’s los.

Die Ende der 1950er Jahre komponierten „Symphonic dances from West-Side-Story“, ein Kracher von Melodie-Genie Leonard Bernstein (1918-1990), nehmen vier Musiker zum Anlass, mit eigenem Arrangement ordentlich Eindruck zu schinden. „Es grooved, es jazzt, es wird gewaltig, feinsinnig und bluesig“, versprechen Kulturkreis-Vorstand Tamara Böhning und Klaus Hohenstein.

Die Interpreten, das sind Aurelie Namont und Elisaveta Ilina an zwei Flügeln sowie Sönke Schreiber und Stephan Krause an der Marimba und am Schlagzeug. Doch nicht nur die Bernstein-Ohrwürmer sollen erklingen. Im Programm-Gepäck sind noch Nebosja Jovan Zivkovic: Ballade für Petra; Jan-Frederick Behrend/Christopher Dell: Song for Lea; Nebosja Jovan Zivkovic: Trio per uno; Johann Sebastian Bach: Suite N. 5 C-Moll für Violoncello, BWV 1011 2. Allemande (Arrangement für Marimba Solo) sowie Bachs Prélude C-Moll, BWV 999 (Arrangement für Percussionquartett). Des Weiteren Matthias Schmitt: Ghanaia (Arr. für Percussionquartett), Keiko Abé/Kaoru Wada: The Wave.

Nach der verdienten Pause erklingt ein weiterer Klassiker: George Gershwin: Rhapsody in Blue, arrangiert für zwei Klaviere. Das Aufeinandertreffen von Klavier und Percussion in dieser Formation ist „Rhythmus, Kraft, Virtuosität. Das ist eine Vielzahl von Möglichkeiten an Kontrast und Gegensatz, aber auch an Verschmelzung zu einem großartigen Klangkörper“, locken die Organisatoren.

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren. Tickets kosten zwölf Euro, Vereinsmitglieder zahlen zehn Euro, Schüler und Studenten fünf Euro. Vorverkaufsstellen sind in der Buchhandlung Cremer, Halstenbek, Hauptstraße 51, See-Apotheke, Halstenbek-Krupunder, Seestraße 252 sowie an der Abendkasse.

von Dietmar Vogel

erstellt am 18.Apr.2017 | 00:00 Uhr