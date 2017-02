Eine „Betreuungsmanagerin“ geht

vergrößern 1 von 2 Foto: Heer (2) 1 von 2

Fast 20 Jahre war sie als Leiterin der Betreuungsschule an der Grundschule Moorrege unermüdlich im Einsatz für „ihre Kinder“. Nun wurde die gleichermaßen für Lehrer und Eltern unentbehrliche Marion Woßnik mit großem Bahnhof aus ihrem Amt verabschiedet. Schulleiterin Maike Kittel eröffnete im Namen des Kollegiums den Reigen der Danksagungen mit einem Rückblick auf turbulente Jahre, die von Woßnik und ihren Helfern immer mehr an Arbeit, Flexibilität und Kreativität abverlangten. Die Zeiten der Kinderbetreuung hätten sich immer weiter ausgedehnt. Erst sei es nur die Aufsicht in den Freistunden gewesen, dann kam das Mittagessen dazu, und inzwischen sei es den Schülern möglich, die Betreuungsschule von sieben Uhr in der Früh bis nachmittags um 16 Uhr zu besuchen, so Kittel.

„Danke, dass du Dich überall eingebracht hast, danke für die Freude, die du den Schülern über so viele Jahre bereitet hast, und danke an Deine Geduld mit uns Lehrkräften und deine Hilfe bei Suchaktionen von Kindern, die sich etwa gerade im Förderunterricht irgendwo in der Schule aufhielten.“ Über das stetige Wissen, wo sich jedes Kind gerade aufhielt, zeigte sich auch der Elternsprecher der Betreuungsklassen, Sven Oliver Seedorf, in seiner kurzen Rede begeistert und schenkte Woßnik Blumen zusammen mit Dagmar Marx vom Schulelternbeirat. Einen großen Blumenstrauß gab es auch im Namen der Gemeinde von Moorreges Bürgermeister Karl-Heinz Weinberg (CDU), der lobend den beachtlichen „Tatendrang und das große Engagement“ der Betreuerin für die inzwischen rund 100 Schulkinder hervorhob.

Auch ein Bühnenprogramm war von Schülern und den Lehrern vorbereitet worden und wurde von den Gästen, die mit Schnittchen, Sekt, Saft, Kaffee und Kuchen an langen Tischen verwöhnt wurden, aufmerksam und amüsiert verfolgt. Kinder der 3. und 4. Klassen führten unter der Leitung von Gunn-Inger Kohrs einen Tanz für Woßnik auf, von den Betreuungsschülern erhielt sie in Form von Schildern mit Buchstaben ihres Namens viele gute Wünsche für den Ruhestand. Lustig war auch das Gedicht der Betreuungskräfte mit kleinen Geschenken so wie das Applaus spendende Loblied des Kollegiums und der Betreuer. Woßnik selber war überwältigt von so viel Zuneigung und dankte allen mit den Worten: „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“.



von Andrea Stange

erstellt am 07.Feb.2017 | 16:37 Uhr

